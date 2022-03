Es gibt jetzt haarige Xbox-Controller und ganz ehrlich – das ist doch eklig

Am 31. März 2022 startet Sonic the Hedgehog 2 in den deutschen Kinos. Zur Feier des Films hat Microsoft in Kooperation mit Paramount Pictures und Sega eine passende Xbox Series S produziert. Die schwarze Konsole ziert ein goldener Ring um den Lüfter und ein Bild von Sonic und Knuckles. Das Highlight – oder Lowlight, je nach Geschmack – sind jedoch die dazugehörigen Controller mit Fell.

Sind das die hässlichsten Xbox-Controller aller Zeiten?

Seit dem Kettensägen-Controller zu Resident Evil 4 gab es wohl kein so absurdes Design mehr. Je ein Gamepad mit blauen und roten Haaren liegt der limitierten Xbox Series S bei. Zwar sind Igel in erster Linie für ihre Stacheln bekannt, doch das wäre dann wohl doch zu weit gegangen. Stattdessen könnt ihr bald das Sonic-Spiel eurer Wahl – oder auch jeden anderen Titel – zocken und habt dabei wohlig-warme Hände.

Wer will diese Controller wirklich haben? In der Praxis dürfte die Nutzbarkeit der Controller aber sehr eingeschränkt sein. Mal ganz abgesehen von dem eher fragwürdigem ästhetischen Wert, stellt sich auch die Frage nach der Hygiene. Wer beim Zocken Schweißfinger bekommt, wird sich die ersten Tage über die Saugfähigkeit des Fells freuen, im Anschluss jedoch über den Geruch ärgern. Die Reinigung dürfte ziemlich schwierig werden.

Wer wie ich Kinder im Haus hat, kennt schmutzige Controller nur allzu gut. Während es bei herkömmlicher Hardware jedoch mit einem Reinigungstuch getan ist, müssen wir hier schon mit einem Teppichreiniger anrücken. Zu guter Letzt hätte ich es nur ungern, wenn sich bei Zocken eines anspruchsvollen Titels wie Elden Ring ein Haar im Knopf verfängt oder dafür sorgt, dass der Finger im entscheidenden Moment abrutscht. Aber für ein Sonic-Spiel könnte es genügen.

Sonic bekommt im nächsten Teil eine Open-World:

So könnt ihr an die abgefahrenen Controller kommen

Wenn euch das alles nicht abschreckt, könnt ihr einen Versuch wagen, eine Konsole mit Fell-Controllern abzustauben. Hierfür müsst ihr einen Xbox-Tweet auf Twitter einfach retweeten und dem Account folgen. Das Gewinnspiel geht noch bis zum 4. April 2022. Solange ihr in einer Region wohnt, in der Xbox Live verfügbar ist, seid ihr qualifiziert.

Was sagt ihr zu den haarigen Xbox-Controllern im Sonic-Design?