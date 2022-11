Sonic Frontiers-Trophäen: Mit diesem Trick ist die Platin ein Klacks

Nach fünf Jahren ist der blaue Igel mit Sonic Frontiers endlich wieder zurück. Dank mehrerer kleiner, offener Welten schlägt das Spiel eine komplett neue Ausrichtung ein. Die Platin könnte für ein Open World-Spiel aber kaum einfacher sein und dank eines Tricks geht es sogar noch schneller.

Das sind die 41 Trophäen in Sonic Frontiers

Insgesamt gibt es 41 Trophäen im Spiel: einmal Platin, zwei mal Gold, 15 mal Silber und 23 mal Bronze. Wir werden hier die Namen der Trophäen offen schreiben, da die Beschreibungen keine Punkte der Handlung verraten.

Platin

Trophäensammlung komplett: Alle Trophäen gesammelt

Gold

Ein friedliches Land : Die letzte Bedrohung besiegt und die Hauptstory abgeschlossen.

: Die letzte Bedrohung besiegt und die Hauptstory abgeschlossen. Gefahren erkannt: Alle Arten von Wächtern besiegt.

Silber

Die Reise beginnt : Tutorials von Kronos Island abgeschlossen.

: Tutorials von Kronos Island abgeschlossen. Der Anfang : Den Titanen von Kronos Island besiegt und die Hauptstory abgeschlossen.

: Den Titanen von Kronos Island besiegt und die Hauptstory abgeschlossen. Trotz der Ahnen : Den Titanen von Ares Island besiegt und die Hauptstory abgeschlossen.

: Den Titanen von Ares Island besiegt und die Hauptstory abgeschlossen. Zweckloser Widerstand : Den Titanen von Chaos Island besiegt und die Hauptstory abgeschlossen.

: Den Titanen von Chaos Island besiegt und die Hauptstory abgeschlossen. Die Hoffnung stirbt nie : Den Titanen von Ouranos Island besiegt und die Hauptstory abgeschlossen.

: Den Titanen von Ouranos Island besiegt und die Hauptstory abgeschlossen. Geschichtsexperte : Alle Nebenstorys angesehen.

: Alle Nebenstorys angesehen. Einzigartiges Talent : Alle Fähigkeiten freigeschaltet.

: Alle Fähigkeiten freigeschaltet. Unbekannte Bedrohung : Einen Wächter zum ersten Mal besiegt.

: Einen Wächter zum ersten Mal besiegt. Erinnerungen von Kronos Island : Alle Portale von Kronos Island repariert.

: Alle Portale von Kronos Island repariert. Erinnerungen von Ares Island : Alle Portale von Ares Island repariert.

: Alle Portale von Ares Island repariert. Erinnerungen von Chaos Island : Alle Portale von Chaos Island repariert.

: Alle Portale von Chaos Island repariert. Erinnerungen von Ouranos Island : Alle Portale von Ouranos Island repariert.

: Alle Portale von Ouranos Island repariert. Perfekter Durchgang : Alle Missionen in einem Cyberspace-Bereich abgeschlossen.

: Alle Missionen in einem Cyberspace-Bereich abgeschlossen. Spitzenplatz : Zum ersten Mal die Zeit für Rang S in einem Cyberspace-Bereich erreicht.

: Zum ersten Mal die Zeit für Rang S in einem Cyberspace-Bereich erreicht. Petri Dank!: Alle Fänge an einem Angelplatz gefangen.

Bronze

Kronos Island-Experte : Alle Nebenstorys von Kronos Island angesehen.

: Alle Nebenstorys von Kronos Island angesehen. Ares Island-Experte : Alle Nebenstorys von Ares Island angesehen.

: Alle Nebenstorys von Ares Island angesehen. Chaos Island-Experte : Alle Nebenstorys von Chaos Island angesehen.

: Alle Nebenstorys von Chaos Island angesehen. Ouranos Island-Experte : Alle Nebenstorys von Ouranos Island angesehen.

: Alle Nebenstorys von Ouranos Island angesehen. Kronos Island-Erforscher : Alle Herausforderungen von Kronos Island abgeschlossen und Karte vollständig enthüllt.

: Alle Herausforderungen von Kronos Island abgeschlossen und Karte vollständig enthüllt. Ares Island-Erforscher : Alle Herausforderungen von Ares Island abgeschlossen und Karte vollständig enthüllt.

: Alle Herausforderungen von Ares Island abgeschlossen und Karte vollständig enthüllt. Chaos Island-Erforscher : Alle Herausforderungen von Chaos Island abgeschlossen und Karte vollständig enthüllt.

: Alle Herausforderungen von Chaos Island abgeschlossen und Karte vollständig enthüllt. Ouranos Island-Erforscher : Alle Herausforderungen von Ouranos Island abgeschlossen und Karte vollständig enthüllt.

: Alle Herausforderungen von Ouranos Island abgeschlossen und Karte vollständig enthüllt. Tempo, kleiner Igel : Einen Superturbo zum ersten Mal aktiviert.

: Einen Superturbo zum ersten Mal aktiviert. Kombo-Rausch : Einen Temporausch zum ersten Mal außerhalb des Trainingssimulators ausgeführt.

: Einen Temporausch zum ersten Mal außerhalb des Trainingssimulators ausgeführt. Kombo-Künstler : 50 Mal Temporausch außerhalb des Trainingssimulators ausgeführt.

: 50 Mal Temporausch außerhalb des Trainingssimulators ausgeführt. Wegweise : 200 Koco gefunden.

: 200 Koco gefunden. Begegnung mit dem Ältesten : Zum ersten Mal mit dem Ältesten-Koco gesprochen.

: Zum ersten Mal mit dem Ältesten-Koco gesprochen. Begegnung mit dem Einsiedler : Zum ersten Mal mit dem Einsiedler-Koco gesprochen.

: Zum ersten Mal mit dem Einsiedler-Koco gesprochen. Starker Igel: Max. Stärkestufe erreicht.

Max. Stärkestufe erreicht. Harter Igel: Max. Abwehrstufe erreicht.

Max. Abwehrstufe erreicht. Tapferer Igel: Max. Ringstufe erreicht.

Max. Ringstufe erreicht. Rasender Igel: Max. Tempostufe erreicht.

Max. Tempostufe erreicht. Leichte Beute : Alle Arten von Gegnern besiegt.

: Alle Arten von Gegnern besiegt. Schneise der Verwüstung : 100 zerbrechliche Gegenstände zerstört.

: 100 zerbrechliche Gegenstände zerstört. Himmlischer Regen: Zum ersten Mal eine Sternschauer gesehen.

Zum ersten Mal eine Sternschauer gesehen. Petri Heil : Das Angel-Tutorial abgeschlossen.

: Das Angel-Tutorial abgeschlossen. Besinnliche Ruhe: 100 lilafarbene Münzen verdient.

Mit diesem Trailer könnt ihr euch einen Blick aufs Spiel samt Musik von Queen verschaffen:

1:47 Sonic Frontiers - Der blaue Igel rast zu Queen-Song durch den Launch-Trailer

So macht ihr euch die Platin in Sonic Frontiers besonders einfach

Bereits ohne den Trick sind die Achievements in Sonic Frontiers einfacher, als man zunächst glauben mag. Denn obwohl es ein Open World-Spiel ist, müsst ihr nicht alle Gegenstände finden oder jedes Jump 'n' Run-Level abschließen. Es reicht lediglich, die Karte komplett aufzudecken und die Portale zu reparieren, was ihr im Laufe der Hauptstory fast nebenbei macht.

Level-Grind: Das einzige, was auf den ersten Blick die Trophäe zu einem großen Grind machen könnte, ist das Erreichen der Maximal-Level bei den Stats "Tempo", "Ring", "Stärke" und "Abwehr". Dafür müsstet ihr in der Welt hunderte Sammelobjekte finden, die zufällig auftauchen, was viele Stunden Grind bedeuten würde. Aber zum Glück gibt es Abhilfe in Form des Angelminispiels.

So spart ihr euch den Grind für die Ressourcen: Sucht in den vier Gebieten nach dem lilanen Portal, das bringt euch zum Angel-Spot. Dort trefft ihr auf Big the Cat, der euch seine Angel im Austausch gegen Lila-Münzen ausleiht. Für jeden gefangenen Fisch erhaltet ihr Tokens, die ihr dann gegen Kocos, rote und blaue Samen sowie Skill-Chips eintauschen könnt. Besonders die Kocos sind zu empfehlen, da ihr von ihnen gleich eine ganze Menge braucht, um die "Tempo-" und "Ring-Stufe" zu erhöhen.

Irgendwann sind die Teiche aufgebraucht und ihr müsst zum nächsten Portal. Wiederholt das Ganze so lange bis ihr die maximalen Stufen erreicht habt. Es ist zudem nicht zu empfehlen in Skill-Chips zu investieren, da ihr die Skillpunkte auch einfach über Bumper in der Welt mit Tricks in der Luft farmen könnt.

Euch fehlen Lila-Münzen für das Angelminispiel? Dann wartet einfach die nächste Sternschauer-Nacht ab. Während dieser könnt ihr potentiell zufällig hunderte Münzen erhalten. Ein erfolgreicher Schauer, der alle paar Zyklen vorkommt, sollte ausreichen, genug Münzen für den Rest des Spiels zu erhalten.

Wo bleibt der GamePro-Test?

Leider haben wir den Review-Key für Sonic Frontiers erst kurz vor Fall des Embargos erhalten, wir wollen das Spiel aber dennoch ausführlich für euch testen. Entsprechend erscheint unser Test auch erst in einigen Tagen. Bis dahin fassen wir für euch die Wertungen auf Metacritic hier zusammen:

17 1 Sonic Frontiers Metacritic: Zwischen Renner und komplett verrannt

Sonic Frontiers ist am 08. November 2022 erschienen und lässt euch mit Sonic mehrere kleinere offene Welten erkunden. Dabei müsst ihr Gegenstände einsammeln, Highspeed-Level absolvieren und Sonics Freunde Amy, Tails und Knuckles aus den Fängen des mysteriösen Sage befreien. Das Spiel ist für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich.

Werdet ihr euch in Sonic Frontiers die Platin angeln?