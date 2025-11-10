Das bestbewertete Switch-Spiel 2025 ist eine riesige Überraschung, die zeigt, wie leidenschaftlich die Sonic-Community ist

Das Remaster von Sonic Generations begeistert Fans und erreicht auf Metacritic Userscore-Rekordwerte.

Stephan Zielke
10.11.2025 | 18:15 Uhr

Wenn man an die bestbewerteten Spiele der Nintendo Switch denkt, fallen einem wohl zuerst Zelda, Mario oder Metroid ein. Doch laut Metacritic führt gerade ein alter Rivale die Liste an: Sonic X Shadow Generations hat dort eine beeindruckende User-Wertung von 9,4 – höher als viele Nintendo-eigene Spiele.

Ein Klassiker im neuen Glanz

Das Remake von 2024 basiert auf Sonic Generations von 2011, das schon damals als einer der besten Teile der Reihe galt. Sega hat die Neuauflage nicht nur optisch überarbeitet, sondern auch spielerisch erweitert. Besonders die neue Kampagne rund um Shadow the Hedgehog kommt gut an.

Viele Fans loben die flüssigen Übergänge zwischen klassischen 2D-Stages und modernen 3D-Passagen, die kräftigen Farben und den gewohnt mitreißenden Soundtrack. Auch die Steuerung wurde verbessert – und das spürt man. Für viele fühlt sich Sonic X Shadow Generations endlich wieder so an, wie Sonic sich anfühlen sollte: schnell, direkt und ein bisschen chaotisch.

Sonic auf Augenhöhe mit Nintendo?

Dass der blaue Igel auf Nintendos Plattform besser abschneidet als die großen Helden des Hauses, hat viel mit der Community zu tun. Der Sonic-Fandom ist bekannt für seine Leidenschaft – und wenn ein Spiel gut ankommt, dann lassen sie das die Welt auch wissen.

Denn auch wenn Sonic X Shadow Generations zweifellos gelungen ist, lohnt sich ein Blick hinter die Zahlen. Während die Fachpresse im Schnitt rund 80 Punkte vergibt, feiern Fans das Spiel mit nahezu perfekten Wertungen. Das erinnert an Sonic Frontiers, das von Fans ebenfalls etwas übermäßig euphorisch bewertet wurde – trotz Bugs und einer Metacritic-Wertung um die 70.

Hauptsache die Fans haben Spaß

Nach so vielen Jahren voller schwächerer Sonic-Spiele ist die Begeisterung nachvollziehbar. Endlich hat Sega wieder einen Titel geliefert, der Fans vereint statt spaltet.

Ob der blaue Blitz wirklich in derselben Liga spielt wie Breath of the Wild oder Super Mario Odyssey, dürfte Sonic-Fans herzlich egal sein. Ihre Botschaft ist klar: Sonic ist zurück – und das lautstark.

Findest ihr, die Fans übertreiben ein wenig mit ihren Bewertungen, oder hat Sonic diesen Triumph einfach verdient?

