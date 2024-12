Sonic 4 ist offiziell: Kinostart und alle weiteren Infos, die wir bereits zur Fortsetzung kennen

Man glaubt es kaum, aber noch vor dem Kinostart von Sonic 3 wurde Sonic the Hedgehog 4 bestätigt.

Die ersten beiden Sonic-Filme waren ein richtig großer Erfolg und der nächste steht in Form von Sonic 3 bereits in den Startlöchern. Darum wirkt es nur ein kleines bisschen überraschend, dass Paramount Pictures laut Variety jetzt schon eine Fortsetzung in Form von Sonic 4 in Auftrag gegeben hat. Alles, was es dazu jetzt schon an Infos gibt (was leider noch nicht viel ist), findet ihr hier in der Übersicht.

Hinweis: Wir werden den Artikel nach Erhalt weiterer Informationen stets aktualisieren. Hier seid ihr also immer auf dem neuesten Stand, wenn es um Infos zu Sonic 4 geht.

Wann startet Sonic the Hedgehog 4 im Kino?

Während Sonic 3 am 20. Dezember 2024 in den USA und am 25. Dezember bei uns in Deutschland auf der großen Leinwand startet, gibt es noch kein konkretes Start-Datum für Sonic the Hedgehog 4.

Allerdings berichtet Variety bereits, dass Paramount Pictures aktuell angeblich damit planen soll, den vierten Teil der Sonic-Saga im Frühling 2027 in die Kinos zu bringen. Es dauert also noch ein bisschen, aber auch nicht mehr übertrieben lange.

Cast: Wer spielt in Sonic 4 die Hauptrollen?

Wer in Sonic 4 zu sehen und zu hören sein wird, wurde offiziell noch nicht bekannt gegeben. Wir gehen aber davon aus, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zumindest ein Großteil der Besetzung aus Sonic 1 bis 3 zurückkehren wird.

Demnach könnte Jeff Fowler als Regisseur für Sonic 4 wieder mit von der Partie sein und Jim Carrey spricht hoffentlich auch wieder Dr. Ivo Robotnik, während Ben Schwartz erneut Sonic selbst verkörpern beziehungsweise sprechen könnte. Zuletzt war auch noch Keanu Reeves mit an Bord, der Shadow the Hedgehog gesprochen hat.

Bisher ist diese Rollenverteilung allerdings noch nicht bestätigt, ihr solltet das Ganze also noch mit der nötigen Vorsicht genießen und euch lieber nicht zu früh freuen. Schließlich kann sich auch immer noch irgendetwas ändern.

Wie geht die Story von Sonic 4 nach Sonic 3 weiter?

Auch zur Story gibt es leider noch keinerlei offizielle Angaben. Da Sonic 3 auch noch nicht einmal bei uns in den Kinos angelaufen ist, könnten wir nur ganz grob mutmaßen. Das ersparen wir uns aber lieber, bis wir mehr wissen.

Fest steht nur, dass auch Teil 3 auf dem besten Weg ist, ein veritabler Hit zu werden. Allein in den US-Kinos gehen die Macher von einem Einspielergebnis zwischen 55 und 60 Millionen US-Dollar am ersten Wochenende aus. Auch bei der Kritik kommt Sonic 3 bisher sehr gut an und steht auf Rotten Tomatoes bei einem beachtlichen Score von 87 Prozent.

Was haltet ihr davon, dass Sonic 4 offenbar bereits ausgemachte Sache ist? Freut ihr euch drauf?