Dieser LEGO-Fan arbeitet auf einer Müllkippe und rettet in 6 Monaten eine unfassbare Menge an LEGO-Steinen

Der glückliche LEGO-Fund eines Mülldeponie-Arbeiters.

Wisst ihr noch, was ihr mit euren alten LEGO-Steinen und -Sets gemacht habt? Habt ihr sie auf eurem Dachboden gelagert oder verschenkt? Oder habt ihr sie womöglich sogar weggeworfen?



Ich selbst bekenne mich jedenfalls schuldig: Die Klemmbausteine aus meiner Kindheit existieren nicht mehr. Ich warf sie irgendwann als Teenager achtlos in den Müll. Dass nicht nur ich, sondern viele Menschen das genauso handhaben, zeigt nun ein Mitarbeiter einer Mülldeponie.

Mülldeponie-Arbeiter findet etliche LEGO-Steine und reinigt sie

Redditor und LEGO-Fan "SpectreAF" hat nach eigenen Angaben innerhalb von sechs Monaten eine beachtliche Menge an LEGO-Steinen gerettet, die Menschen zuvor in den Müll geworfen haben.

In einem Post im LEGO-Subreddit zeigt der Mülldeponie-Mitarbeiter seinen Fund. Wie viele Steine "SpectreAF" genau vor der endgültigen Zerstörung bewahrt hat, ist nicht bekannt. Aber Bilder sprechen mehr als tausend Worte – es ist wirklich eine ganze Menge:

Wie der glückliche Klemmbausteinfinder berichtet, hat er die geretteten LEGO-Teile gründlich mit warmen Wasser und Essig gereinigt. Viele würden dadurch noch wie neu aussehen.

Er selbst sei schockiert darüber, was die Leute alles wegwerfen. Und damit spricht "SpectreAF" durchaus einen wahren Punkt an, wenn wir uns das obere Bild so anschauen. Wer alte LEGO-Steine loswerden will, sollte sie lieber verschenken oder spenden. Insbesondere, weil die meisten Sets des dänischen Unternehmens nicht gerade günstig sind.

Klemmbaustein-YouTuber Matticus Bricks gibt euch im oben eingebetteten Video übrigens eine konkrete Reinigungsanleitung für verschmutzte LEGO-Steine. Wenn ihr helle Steine habt, die mittlerweile (beispielsweise durch UV-Strahlung) vergilbt sind, dann könnt ihr diese etwa sehr gut mithilfe von Wasserstoffperoxid blitzeblank putzen.

Und an dieser Stelle fragen wir wie immer unsere liebe GamePro-Community: Wie geht ihr mit LEGO-Sets oder -Steinen um, die ihr nicht mehr benötigt? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentar-Sektion. Wir sind sehr auf eure Antworten gespannt.