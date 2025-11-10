Die Mass Effect-Serie erzählt doch nicht die Geschichte von Commander Shepard - und muss damit eine kontroverse Frage beantworten

Mike Gamble hat jetzt verraten, dass die Serie nach dem Ende von Mass Effect 3 spielt. Und das wirft eine ganze Menge Fragen auf.

Eleen Reinke
10.11.2025 | 18:34 Uhr

Aus für Shepard? Der Commander dürfte vermutlich nicht im Fokus der Amazon-Serie stehen. Aus für Shepard? Der Commander dürfte vermutlich nicht im Fokus der Amazon-Serie stehen.

Die Mass Effect-Reihe bekommt eine eigene Serie von Amazon spendiert, so viel ist schon länger bekannt. Bislang wussten wir allerdings noch nicht sicher, ob die Story wirklich die Geschichte von Commander Shepard aus den Spielen nacherzählt – auch wenn es Hinweise gab, die dafür sprachen.

Jetzt haben wir Gewissheit: Die Story spielt tatsächlich nach der Spiele-Trilogie. Und das bedeutet wohl auch, dass sie sich für ein Ende von Mass Effect 3 entscheiden muss.

Shepard oder kein Shepard? Die Mass Effect-Serie erzählt eine neue Story

Zum jährlichen N7-Day am 7. November gab es auch diesmal wieder ein kleines Update vom Mass Effect-Team. In einem Blogeintrag hat Producer Mike Gamble dabei auch erstmals offizielle Details zur Story der Serie verraten:

"Wir haben bislang eng mit Amazon [an der Serie] zusammengearbeitet und wir sind sehr enthusiastisch darüber, was das talentierte Team für Ideen hat. Der Writers Room macht Fortschritte und wir wissen ziemlich gut, wie es in den Kanon von Mass Effect passt und wo es im Verhältnis zum neuen Spiel steht.

Die Serie wird eine ganz neue Story in der Timeline dieses Universums erkunden und ist nach der originalen Trilogie angesetzt. Sie wird nicht einfach Commander Shepards Geschichte nacherzählen – denn immerhin ... ist das EURE Geschichte, nicht wahr?"

Zur Serie gibt es noch keinen Trailer, aber immerhin zu Mass Effect 5 haben wir bereits 2020 einen Teaser bekommen:

Video starten 1:43 Das nächste Mass Effect hat einen ersten Trailer

Damit haben wir also die Bestätigung, dass wir die Story der Spiele nicht in der Serie erleben werden. Zuvor hatte ein Update der Seite Production Weekly noch vermuten lassen, dass es anders sein würde. Eine interne Beschreibung der Serie klang dabei stark nach einer Zusammenfassung von Mass Effect 1 – hier hat es sich aber wohl schlicht um einen Platzhalter von Amazon gehandelt.

Welches Ende ist kanon? Die neue Aussage von Mike Gamble wirft jetzt natürlich direkt eine große Frage auf. Wenn die Serie nach der Geschichte der Spiele angesiedelt ist, müsste sie sich theoretisch für eines der Enden von Teil 3 entscheiden.

Immerhin haben die vier Wahlmöglichkeiten hier einen drastischen Einfluss auf die weitere Entwicklung der Galaxie – und auch auf das Schicksal von Commander Shepard.

Der direkte Nachfolger Mass Effect Andromeda hatte diese schwierige Frage damals umgangen, indem die Geschichte einfach in eine komplett andere Galaxie verlagert wurde, die mit den Reapern nichts zu tun hatte.

Theoretisch könnte auch die Serie diesen Ansatz wählen. Alternativ könnte sie auch so weit in der Zukunft spielen, dass das Schicksal der Reaper und der bekannten Völker aus Mass Effect keine Rolle mehr spielt. Das dürfte aber vermutlich keinen Fan zufriedenstellen.

Ohnehin klingt es so, als wolle sich die Serie lieber am nächsten Spiel orientieren, das wohl noch einige Jahre in Entwicklung sein dürfte. Durch einen frühen Teaser wissen wir immerhin, dass mit Liara dort zumindest ein bekannter Charakter der Trilogie zurückkehrt – allerdings können Asari auch über 1000 Jahre alt werden. Das verrät uns also nur wenig darüber, wie viel Zeit tatsächlich zwischen den Spielen vergehen soll.

Wie geht es euch? Hättet ihr lieber ein frisches Setting oder dass sich die Mass Effect-Serie für ein Ende entscheidet? Oder hättet ihr doch lieber die Geschichte der Trilogie noch einmal erlebt?

