Guillermo Del Toro hat in seinem neuen Netflix-Film eine bekannte Szene aus einem PS5-Exclusive versteckt

Guillermo del Toro taucht selbst sogar in Death Stranding auf, die Verbindung ist also kein großes Wunder.

Film-Fans können den neuesten Guillermo del Toro-Streifen aktuell direkt bei Netflix streamen. Es handelt sich dabei um eine Frankenstein-Verfilmung und wer den Regisseur kennt, weiß, dass uns hier etwas Besonderes erwartet. Aber auch Spiele-Fans kommen dank eines Death Stranding-Easter-Eggs auf ihre Kosten.

In Guillermo del Toros neuem Netflix-Film Frankenstein gibt's ein Death Stranding-Easter-Egg

Seit einigen Tagen kann der neue Film von Guillermo del Toro (Pans Labyrinth, Hellboy 2, Pacific Rim) bei Netflix gestreamt werden. Darin wird die klassische Frankenstein-Geschichte neu aufgelegt, unter anderem mit Oscar Isaac. Wer die Story nicht kennt: Ein Wissenschaftler bastelt sich eine Art Monster und erweckt es zum Leben.

2:16 Death Stranding bekommt einen Anime-Film und hier ist der erste Trailer dazu

Der Film kommt größtenteils gut an und steht aktuell bei Netflix an der Spitze der Streaming-Charts. Besonders viel Freude dürften daran aber tatsächlich Death Stranding-Fans haben. Das liegt daran, dass Guillermo del Toro offensichtlich eine kleine, aber feine Hommage daran in seinem neuen Film versteckt hat.

Die Szene, um die es geht, könnt ihr euch hier ansehen:

Na, kommt euch das bekannt vor? Das Einzige, was fehlt, ist BB mit dem kultigen Daumen nach oben. Darüber freuen sich natürlich diverse Menschen in den Kommentaren, die die Anspielung selbst ebenfalls entdeckt haben, als sie den neuen Streifen auf Netflix geschaut haben.

Das ist aber noch nicht alles: Auch der Engel in Rot und Golden erinnert viele Spieler*innen an Higgs aus Death Stranding 2. Selbst die Särge der Eltern von Victor wirken so, als könnten sie auch aus dem Spiel stammen. Einen Eindruck davon, was damit gemeint ist, könnt ihr euch hier verschaffen:

Der Kreis schließt sich insbesondere dann, wenn wir darüber nachdenken, dass Guillermo del Toro selbst ja auch in Death Stranding mitgespielt hat. Aber es wird noch besser: Sein Charakter hieß Deadman und war im Endeffekt nicht besonders weit von der Kreatur entfernt, die Frankenstein geschaffen hat. Das passt natürlich alles ganz hervorragend zusammen.

Habt ihr den Frankenstein-Film schon gesehen und wie fandet ihr ihn?