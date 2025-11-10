Guillermo Del Toro hat in seinem neuen Netflix-Film eine bekannte Szene aus einem PS5-Exclusive versteckt

Wer Death Stranding kennt und auf Netflix den neuen Guillermo del Toro-Film Frankenstein guckt, dürfte sich über eine ganz bestimmte Szene sehr gefreut haben.

David Molke
10.11.2025 | 19:33 Uhr

Guillermo del Toro taucht selbst sogar in Death Stranding auf, die Verbindung ist also kein großes Wunder. Guillermo del Toro taucht selbst sogar in Death Stranding auf, die Verbindung ist also kein großes Wunder.

Film-Fans können den neuesten Guillermo del Toro-Streifen aktuell direkt bei Netflix streamen. Es handelt sich dabei um eine Frankenstein-Verfilmung und wer den Regisseur kennt, weiß, dass uns hier etwas Besonderes erwartet. Aber auch Spiele-Fans kommen dank eines Death Stranding-Easter-Eggs auf ihre Kosten.

In Guillermo del Toros neuem Netflix-Film Frankenstein gibt's ein Death Stranding-Easter-Egg

Seit einigen Tagen kann der neue Film von Guillermo del Toro (Pans Labyrinth, Hellboy 2, Pacific Rim) bei Netflix gestreamt werden. Darin wird die klassische Frankenstein-Geschichte neu aufgelegt, unter anderem mit Oscar Isaac. Wer die Story nicht kennt: Ein Wissenschaftler bastelt sich eine Art Monster und erweckt es zum Leben.

Video starten 2:16 Death Stranding bekommt einen Anime-Film und hier ist der erste Trailer dazu

Der Film kommt größtenteils gut an und steht aktuell bei Netflix an der Spitze der Streaming-Charts. Besonders viel Freude dürften daran aber tatsächlich Death Stranding-Fans haben. Das liegt daran, dass Guillermo del Toro offensichtlich eine kleine, aber feine Hommage daran in seinem neuen Film versteckt hat.

Die Szene, um die es geht, könnt ihr euch hier ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Na, kommt euch das bekannt vor? Das Einzige, was fehlt, ist BB mit dem kultigen Daumen nach oben. Darüber freuen sich natürlich diverse Menschen in den Kommentaren, die die Anspielung selbst ebenfalls entdeckt haben, als sie den neuen Streifen auf Netflix geschaut haben.

Das ist aber noch nicht alles: Auch der Engel in Rot und Golden erinnert viele Spieler*innen an Higgs aus Death Stranding 2. Selbst die Särge der Eltern von Victor wirken so, als könnten sie auch aus dem Spiel stammen. Einen Eindruck davon, was damit gemeint ist, könnt ihr euch hier verschaffen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Mehr News aus der Film- und TV-Welt könnt ihr euch hier in diesen GamePro-Beiträgen durchlesen:

Die Mass Effect-Serie erzählt doch nicht die Geschichte von Commander Shepard - und muss damit eine kontroverse Frage beantworten
von Eleen Reinke
Super Mario Galaxy Film - Leak zeigt uns wie Yoshi im kommenden Streifen aussieht, dank Backmischung für Kekse
von Linda Sprenger
The Witcher-Star Liam Hemsworth war anfangs nicht sicher, ob er die Rolle wirklich annehmen soll: "Ich habe zuerst ein bisschen gezögert"
von Samara Summer

Der Kreis schließt sich insbesondere dann, wenn wir darüber nachdenken, dass Guillermo del Toro selbst ja auch in Death Stranding mitgespielt hat. Aber es wird noch besser: Sein Charakter hieß Deadman und war im Endeffekt nicht besonders weit von der Kreatur entfernt, die Frankenstein geschaffen hat. Das passt natürlich alles ganz hervorragend zusammen.

Habt ihr den Frankenstein-Film schon gesehen und wie fandet ihr ihn?

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Death Stranding
Amazon
Death Stranding
ab 34,49 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Death Stranding

Death Stranding

Genre: Action

Release: 14.07.2020 (PC), 08.11.2019 (PS4), 24.09.2021 (PS5), 30.01.2024 (iOS)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 35 Minuten

Guillermo Del Toro hat in seinem neuen Netflix-Film eine bekannte Szene aus einem PS5-Exclusive versteckt

18.06.2025

Death Stranding 2: Dieses Video solltet ihr euch vor dem Start unbedingt ansehen

20.01.2025

"Ich bereue es, das Spiel so lange ignoriert zu haben" - PS Plus-Abonnenten empfehlen ein einzigartiges Spiel, das in diesem Jahr zweiten Teil bekommt

06.10.2024

PlayStation-Fans sagen: Dieses PS4-Spiel aus 2019 hat immer noch die besten Charaktermodelle aller Zeiten: 'Wie haben sie das gemacht?'

10.09.2023

PS4-Grafikkracher: Diese 9 Spiele sehen noch immer fantastisch aus
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Guillermo Del Toro hat in seinem neuen Netflix-Film eine bekannte Szene aus einem PS5-Exclusive versteckt

vor 35 Minuten

Guillermo Del Toro hat in seinem neuen Netflix-Film eine bekannte Szene aus einem PS5-Exclusive versteckt
Dieser LEGO-Fan arbeitet auf einer Müllkippe und rettet in 6 Monaten eine unfassbare Menge an LEGO-Steinen

vor einer Stunde

Dieser LEGO-Fan arbeitet auf einer Müllkippe und rettet in 6 Monaten eine unfassbare Menge an LEGO-Steinen
Die Mass Effect-Serie erzählt doch nicht die Geschichte von Commander Shepard - und muss damit eine kontroverse Frage beantworten   1     1

vor einer Stunde

Die Mass Effect-Serie erzählt doch nicht die Geschichte von Commander Shepard - und muss damit eine kontroverse Frage beantworten
Vater soll PC des Kindes an der Wand anbringen und nimmt das wörtlich - danach sind Frau und Kind sauer

vor einer Stunde

Vater soll "PC des Kindes an der Wand anbringen" und nimmt das wörtlich - danach sind Frau und Kind sauer
mehr anzeigen