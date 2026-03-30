Diese Soundbar und ihr Zubehör im Angebot machen euer Heimkino richtig episch

Diese Lautsprecher von Sonos klingen genauso schick, wie sie aussehen.

Ich kann mir fast nichts Schlimmeres vorstellen, als Zuhause auf der Couch zu sitzen, sich seinen Lieblingsfilm anzusehen und statt richtig darin versinken zu können, geistert durch meinen Kopf nur eine einzige Frage: 'Warum ist der Ton so verdammt schlecht?' Um diesem Schicksal zu entgehen, hilft in den meisten Fällen ein vernünftiges Sound-Setup, da die meisten TV-Lautsprecher einfach zum Davonlaufen grottig klingen.

Eine der führenden Marken in diesem Bereich ist Sonos und auf Amazon bekommt ihr gerade alles günstiger, was ihr zur Einrichtung eines richtig fetten Heimkino-Sounds benötigt.

Damit fängt guter Sound an: Die Sonos Beam in zweiter Generation

Das Herzstück eures Heimkino-Sounds sollte eure Soundbar sein. Schließlich trägt sie die größte Last auf ihren Schultern und leistet mit Abstand am meisten. Mit der Sonos Beam Gen 2 bringt ihr euch in eine komfortable Position, denn der äußerst schicke Klangriegel ist mit einem extrem starken räumlichen Klang ausgestattet, der auch Dolby Atmos unterstützt.

Ihr könnt euch die Soundbar wahlweise in weiß oder schwarz zulegen.

Hinzu kommen Features, wie eine Verbindung über WLAN, eine Sprachverbesserung, die Stimmen verstärkt und Sonos Trueplay, einer Funktion, die erkennt, von welchen Objekten in der Umgebung der Soundbar den abgegebenen Schall reflektieren und die Soundausgabe daraufhin anpassen. Die Sonos Beam alleine bringt euch in Sachen Audioqualität ein enormes Stück weiter.

Mit Subwoofer und Lautsprechern entfaltet sich das komplette Potential von Dolby Atmos

Okay, das Herzstück eures Heimkino-Setups hätten wir abgehakt, jetzt geht es darum, das Maximum daraus hervor zu kitzeln. Denn viele Soundbars haben mit zwei Problemen zu kämpfen: Schwäche bei sehr niedrigen Frequenzen und volles Ausschöpfen des Raumklangs. Deswegen macht es Sinn, seine Soundbar mit einem Subwoofer und Rear-Speakern zu verstärken. Wie es der Zufall so will, ist beides, ebenfalls von Sonos, gerade genauso stark reduziert, wie die Soundbar an sich.

Ein Subwoofer sorgt für die nötige Power in niedrigen Frequenzbereichen.

Ein Subwoofer sorgt für den nötigen Bass, bei dem die Sonos Beam ihre größte Schwäche hat und der Sonos Sub Mini hat sogar gleich verbaute Tieftöner, die euch einen Bass schenken, der sich gewaschen und niemals dröhnt oder sonst störend auffällt. Und auch bei Sub Mini fällt das Design auf, dass extrem clean und stylisch daher kommt.

Um eine wirkliche Klangkuppel zu erschaffen, in der ihr den Sound tatsächlich aus mehreren Richtungen wahrnehmen könnt, ist es zwingend erforderlich, dass der Ton auch aus mehreren Richtungen parallel abgestrahlt wird. Die eine Möglichkeit dafür sind sogenannte Upfiring-Speaker, die direkt in der Soundbar verbaut sind und nicht nach vorne, sondern nach oben zielen.

Da die Sonos Beam nicht über diese Speaker verfügt, kommt die andere Möglichkeit zum Einsatz, und zwar externe Rear-Speaker, die ihr gegenüber der Soundbar platziert, um so einen 3D-Effekt zu erzeugen. Diese Möglichkeit bietet sich vor allem für größere Wohnzimmer an.

So könnt euer Audio-Setup zum Schluss aussehen.

Mit den Sonos Era 300 sind genau solche Rear-Speaker ebenfalls reduziert und runden unser zusammengestelltes Setup wunderbar ab. Und das Beste: alle Komponenten von Sonos lassen sich kabellos untereinander verbinden, sodass ihr nicht unnötige Kabel quer durchs Zimmer legen müsst. Mein Fazit: Wer die Schnauze voll hat von schlechtem TV-Sound, dem bietet sich hier geniale Gelegenheit, ordentlich aufzurüsten.