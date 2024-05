Sonys heimlicher PC-Plan: PS5-Titel zu Steam zu bringen und PC-Spieler dann dazu verführen, für's Sequel eine PS5 zu kaufen

Wer Ghost of Tsushima auf dem PC spielt, wird sich für GoT 2 eine PS5 kaufen – so der Plan von Sony.

Ab Juni wird Sony Interactive von einer Doppelspitze geführt. Hideaki Nishino wird als CEO of Platform Business Group eingesetzt, wohingegen Hermen Hulst als CEO of Studio Business Group fungiert. Letzterer ist für die Spiele des PlayStation Studios und die Umsetzung bekannter Marken in Film und Fernsehen verantwortlich.

Hulst hat jetzt verraten, was die Strategie von PlayStation ist. Er verrät, wieso das Unternehmen weiterhin an PC-Ports und Filmen sowie Serien ihrer eigenen IPs arbeiten wird.

PC-Spieler sollen geködert werden

Was ist die Strategie? Mit den Portierungen hauseigener Spiele für PC sollen die Verkäufe für die PS5-Konsole angekurbelt werden. PC-Spieler*innen, die einen Titel zum ersten Mal spielen, sollen durch das Spiel so gefesselt werden, dass sie sich für das Sequel die PS5-Konsole kaufen.

In dem folgenden Clip könnt ihr Hermen Hulst sehen, wie er diese Strategie erklärt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das Ganze soll sich aber nur auf Singleplayer-Spiele wie The Last of Us 2 beziehen. Die Story soll die PC-Spieler*innen wohl so beeindrucken, dass sie möglichst schnell wissen wollen, wie es weitergeht. Live-Service-Spiele wie Destiny 2 sollen simultan auf PS5 und PC erscheinen.

Ein weiterer Punkt, den Hulst anspricht, sind die Serien und Filme zu hauseigenen IPs. Die The Last of Us-Serie oder der Gran Turismo-Film sollen neue Fans für die PlayStation-Franchises gewinnen. Das soll ebenfalls dazu führen, dass mehr PS5-Konsolen verkauft werden.

Könnte das aufgehen? Im Film- und Serienbereich könnte Sonys Strategie tatsächlich aufgehen. Allerdings haben mehrere User Zweifel daran, dass sich PC-Spieler*innen zusätzlich eine PS5 kaufen werden, nur um die Titel durch den früheren Konsolen-Release eher zu zocken.

Tom Warren, der den Clip auf X geteilt hat, macht sich auf X darüber lustig, dass er gerade seinen Hochleistungs-PC gegen eine PS5 Pro tauschen geht. Die RTX 4090, die er im Kommentar erwähnt, ist nämlich eine hochleistungsfähige Grafikkarte und kostet um die 1.850 Euro.

Stattdessen könnten Serien wie The Last of Us zu mehr Interessierten führen:

2:08 The Last of Us - Der deutschsprachige Trailer zur HBO-Serie ist da

In den Kommentaren gibt es viele User, die ihm zustimmen. User fenixrisingxl21 schreibt beispielsweise, dass PC-Spieler*innen keine 500 US-Dollar ausgeben werden, um ein schwächeres System zu kaufen.

User x102reddragon würde die Spiele kaufen, aber nur, wenn sie auch auf PC erscheinen. Erst dann würde Sony Geld von ihm sehen.

Was haltet ihr von der Strategie? Denkt ihr, dass sie aufgehen wird?