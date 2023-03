Sogar Sony sagt: Game Pass ist PlayStation Plus deutlich überlegen

PlayStation Plus und der Xbox Game Pass bieten einen ähnlichen Service, aber der Vergleich fällt schwer.

Der Xbox Game Pass hat das Abo-Modell von Netflix, Spotify und Co. erfolgreich in die Gaming-Welt übertragen. Seitdem können Spieler*innen für einen geringen monatlichen Obulus aus einer riesigen Bandbreite an Titeln wählen. PS Plus funktioniert mittlerweile recht ähnlich, allerdings mit Abstufungen.

Sony hat im Rahmen der Schlammschlacht rund um die geplante Activision Blizzard King-Übernahme durch Microsoft nun erklärt, dass der Game Pass dem eigenen PS Plus-Abo haushoch überlegen wäre. Das wirkt natürlich etwas kurios, wenn hier das eigene Angebot schlecht geredet wird.

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen von vor einigen Monaten findet ihr hier, alles zum Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

Laut Sony lassen sich Game Pass und PS Plus kaum vergleichen

Sony geht es nach wie vor darum, den Übernahme-Deal wenn möglich zu verhindern. Darum argumentieren Vertreter*innen des Unternehmens, dass Microsoft das Gleichgewicht der Konkurrenz durcheinander bringen würde. Sony befürchtet auch CoD-Sabotage.

Es geht aber nicht nur wieder einmal um Call of Duty, sondern auch um den Game Pass. Der sei laut Sony im Grunde genommen schon so viel besser als das Sony-Pendant, dass die Activision-Übernahme das Gleichgewicht komplett zugunsten von Sony verschieben würde.

In einem der vielen Gerichtsdokumente von Sony ist folgendes zu lesen:

"Wenn es um MGS [multi-game subscription services, also Spiele-Abos] geht, gibt es überhaupt keine Zweifel daran, dass der Game Pass PlayStation Plus sehr weit voraus ist."

Damit könnte Sony durchaus Recht haben. Immerhin hat Microsoft den eigenen Abo-Service schon vor geraumer Zeit in Stellung gebracht und stetig ausgebaut. Mittlerweile umfasst das Angebot deutlich über 400 Spiele und lässt beim Angebot kaum Wünsche offen.

Sony hat das PS Plus-Abo erst vor verhältnismäßig kurzer Zeit umgebaut. Die verschiedenen Abstufungen machen das Angebot etwas komplizierter und nicht alle verfügbaren Klassiker-Titel im Extra- und Premium-Angebot funktionieren so wie erhofft.

Hier könnt ihr die beiden Abos vergleichen:

Was ist denn jetzt mit der Übernahme? Gute Frage! Das steht immer noch nicht fest. Ursprünglich war zwar geplant, dass der Deal noch 2023 über die Bühne gehen soll. Aber ob das wirklich noch klappen kann, steht in den Sternen. Dazu gibt es momentan noch zu viele Unwägbarkeiten bei der ganzen Angelegenheit.

Wie seht ihr das, wenn ihr beides kennt: Welchen der beiden Abo-Services findet ihr besser, PS Plus oder Xbox Game Pass?