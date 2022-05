Xbox Game Pass: Wer alle Spiele einzeln bezahlt, könnte davon auch ein Auto kaufen

Der Xbox Game Pass zählt zu den bisher besten Deals der Gaming-Welt. Wer PC, Xbox, Smartphone oder Tablet besitzt und ein Abo abschließt, kommt in den Genuss von über 400 Spielen, die es in sich haben. Ihr könnt sie entweder auf PC und Konsole spielen oder mittlerweile dank Xbox Cloud Gaming auch auf ein portables Gerät mit Internetanschluss streamen. Falls ihr euch schon immer gefragt habt, wie viel das Abo eigentlich wirklich wert ist, seid ihr hier goldrichtig.

So viel Geld würden die Game Pass-Titel einzeln kosten

Darum geht's: Im Xbox Game Pass-Abo stecken mittlerweile über 400 Spiele. Das Angebot variiert und einige Spiele fliegen wieder raus, im Großen und Ganzen kommen aber immer mehr Spiele hinzu. Der Spaß kostet entweder knapp 10 oder fast 13 Euro im Monat, je nachdem, ob ihr euch für die Standard- oder die Ultimate-Version des Game Pass entscheidet.

So viel kostet's einzeln: Die Sparfüchse unter euch fragen sich jetzt vielleicht, wie viel Wert das Angebot des Game Pass eigentlich wirklich hat. Und glücklicherweise können wir euch dank TwinFinite auch eine Antwort darauf liefern. Die Menschen dort haben nämlich fein säuberlich ausgerechnet, was es kosten würde, die Spiele alle einzeln zu bezahlen. Fackeln wir nicht lange rum:

11,778.13 US-Dollar oder umgerechnet 11.199,23 Euro würden die Game Pass-Spiele zusammen kosten.

Das ist eine ganze Menge Heu: Von diesem Geld könntet ihr euch 22,44 PS5-Konsolen mit Disklaufwerk oder einen Kleinwagen kaufen. Wahlweise wären auch 2.239 Döner oder Hamster drin, je nachdem, wie der aktuelle Kurs gerade steht. Falls ihr aktuell eher in Grafikkartenpreisen rechnet, wären das fast 5 (aka 4,98) RTX 3090 Ti zur Unverbindlichen Preisempfehlung.

So wird gerechnet: Um ein einigermaßen aussagekräftiges Ergebnis zu bekommen, wurde allerdings immer nur der Preis der einzelnen Spiele eingerechnet, der aktuell digital im Microsoft-Store angegeben ist. Rabatte, Sales und dergleichen fallen dadurch weg. Free2Play-Titel schlagen mit 0 Euro zu Buche und bei Spielen, die nicht über Microsoft erhältlich sind, wurde der CDKeys-Preis berechnet. Da viele Spiele immer wieder günstiger zu haben sind, kann man von der Gesamtsumme wohl mindestens eine PS5 oder eine ganze Menge Hamster abziehen.

Außerdem befindet sich der Xbox Game Pass auch immer in Bewegung. Zum Beispiel wurde heute erst Jurassic World Evolution 2 zum Abo hinzugefügt, das in dieser Berechnung noch fehlt. Das würde vom Preis her dann wieder ein paar Döner ausgleichen, wenn ihr wisst, was ich meine.

Mit wie viel Geld hättet ihr insgesamt gerechnet und was kostet bei euch ein Döner/Hamster aktuell?