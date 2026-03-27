Sony hebt angeblich nochmal die PS5-Preise bei uns an - und zwar massiv, wenn dieses aktuelle Gerücht stimmt

Die aktuelle Speicherknappheit und allgemeine Hardwarekrise sorgt wohl dafür, dass die PS5-Konsolen demnächst noch einmal deutlich teurer werden. Sony soll die Preise angeblich massiv anheben, wenn dieser Leak stimmt.

David Molke
27.03.2026 | 11:01 Uhr

Nicht nur die PS5 Pro soll teurer gemacht werden, sondern auch die Standard-PS5. Nicht nur die PS5 Pro soll teurer gemacht werden, sondern auch die Standard-PS5.

Hohe RAM- und SSD-Preise gehen auch an Sony nicht spurlos vorbei. Dank der durch den KI-Hype ausgelösten Hardware-Krise werden offenbar auch PS5 und PS5 Pro bald noch einmal deutlich teurer. Laut einem aktuellen Leak sollen die Preise überraschend stark steigen.

Sony hebt die PS5-Konsolen-Preise wohl noch einmal an

Der Leaker Gyo meldet sich auf Twitter mit einer angeblichen Insider-Info zu Wort, die sich um die drastisch erhöhten Preise der PS5 und PS5 Pro drehen. Aktuell ist dabei nur von Europa die Rede, die Preis-Steigerungen würden uns also auf jeden Fall auch betreffen.

Video starten 1:04:55 Gemeinsam durch die Hardware Krise: Warum die RAM-Knappheit uns alle angeht

Die Ankündigung von Sony soll sehr bald erfolgen, einen genauen Zeitrahmen nennt Gyo dafür aber nicht. Immerhin dürften wir dann aber schnell erfahren, ob das Gerücht stimmt oder nicht. Es gibt auch schon exakte Angaben zu den angeblich bald dann abgerufenen Preisen. Sie sehen aus wie folgt:

  • PS5 Slim: 649,99 Euro
  • PS5 Pro: 899,99 Euro
  • PS Portal: 249,99 Euro

Wie ihr seht, sollen die Konsolen dann satte 100 Euro mehr kosten, als sie es jetzt tun. Bei der PS5 Slim soll es sich immerhin um die Disc-Edition mit Laufwerk handeln, aber der Preisanstieg ist natürlich trotzdem massiv. Ob die Digital-Version der Standard-PS5 ebenfalls teurer wird, wurde nicht verraten – tendenziell wäre aber davon auszugehen.

Selbst die PlayStation Portal würde teurer gemacht werden, wenn auch nicht so massiv. Sie kostet offiziell aktuell lediglich 219,99 Euro, die Steigerung beläuft sich dann auf 30 Euro.

Wie verlässlich ist Gyo?

Das ist natürlich die Frage der Fragen und noch ist nichts in Stein gemeißelt. Ihr solltet diesen Leak so lange mit Vorsicht genießen, bis es eine offizielle Ankündigung gibt. Aber laut Notebookcheck lag der französische Leaker in der Vergangenheit schon mehrfach richtig mit seinen Vorhersagen für den Retail-Markt.

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Dazu kommt, dass sich auf Social Media auch schon einige andere Menschen zu Wort gemeldet haben, die ähnliche Gerüchte gehört haben wollten. Da es sich bei ihnen um Ladeninhaber handeln soll, könnte durchaus etwas an der Geschichte dran sein. Realistisch klingt es angesichts steigender Hardware-Preise durchaus, immerhin wurde deshalb sogar die Steam Machine verschoben.

Was wäre eure Schmerzgrenze für die PS5 oder die PS5 Pro? Glaubt ihr, die Preissteigerungen kommen?

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