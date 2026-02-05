Auf der PS6 könnten Kratos, Aloy und weitere PlayStation-Figuren direkt mit euch sprechen - das steckt dahinter

Kratos könnte künftig als KI-Assistent zu euch sprechen.

Sony hat in der Vergangenheit schon viele Patente eingereicht, und das aktuelle Beispiel zeigt, in welche Richtung der japanische Konzern seine Produkte erweitern könnte. Diesmal handelt es sich um eine KI, die euch als eine Art „Assistent“ dienen soll.

Kratos könnte euch bald Tipps geben

Was die Aufgabengebiete der KI angeht, so soll sie euch laut Patent in jeglicher Art beim Zocken unterstützen.

Ihr braucht Hilfe bei einem Boss? Dann fragt die KI. Möchtet ihr erinnert werden, wann es Zeit ist, eure Hardware zu aktualisieren? Die KI erinnert euch auch daran. Scherzen kann die KI ebenfalls, vor allem, wenn ihr weniger Trophäen als eure Freunde besitzt. Im Grunde aber soll das System euer Leben erleichtern.

Genauer heißt es in der Patentschrift:

"Es werden Modelle künstlicher Intelligenz (KI) vorgestellt, die einzigartige, personalisierte Podcasts mit Nachrichten erstellen, die für einen bestimmten Gamer interessant sind. Die Podcasts können die Nachrichten mit der Stimme einer Figur aus einem Videospiel präsentieren, das der jeweilige Gamer bereits gespielt hat."

Ebenso könnte die KI euch Empfehlungen für andere Games aussprechen, sollten sie zu euren Lieblingsspielen passen. Die Tipps von beispielsweise Kratos dürften jetzt den einen oder anderen sicher abschrecken, doch laut dem Patent können Fans den Podcast nach ihren Wünschen anpassen. Infos lassen sich so filtern oder gar abstellen - darunter auch Empfehlungen sowie Werbung.

Wie, wann und ob Sony das Patent jemals in einem seiner Geräte realisieren wird, ist noch nicht bekannt. Zwar wäre eine Implementierung für die PS6 denkbar, doch nach Sonys vager Ankündigung zum Release-Zeitraum ist erst einmal Abwarten angesagt.

Wie steht ihr einer Sony-KI gegenüber? Hättet ihr Lust, von Kratos Tipps im Kampf verschiedener Bosse zu erhalten oder würdet ihr ein solches Feature generell ausschalten?