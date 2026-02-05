Eine große RPG-Reihe kehrt laut Leak 2026 auf die Switch 2 zurück

Eine Sprecherin könnte aus Versehen verraten haben, dass Nintendos großes RPG-Franchise bald zurückkehrt.

Stephan Zielke
05.02.2026 | 13:05 Uhr

Könnte schon bald ein neues Xenoblade erscheinen? Könnte schon bald ein neues Xenoblade erscheinen?

Nintendo-Fans warten weiter auf handfeste Ankündigungen zur Switch 2, denn aktuell sieht es mit Spielen noch recht mau aus. Ein neuer Leak könnte nun zumindest einen Hinweis liefern, welches große Rollenspiel als Nächstes ansteht: ein Xenoblade Chronicles.

Die Sprecherin kennen wir doch!

Der Hinweis stammt von der Casting-Plattform Spotlight. Dort listet die Schauspielerin Caitlin Thorburn ein bislang unangekündigtes Xenoblade-Projekt für 2026 auf. Thorburn sprach bereits KOS-MOS in Xenoblade Chronicles 2, was Fans natürlich direkt hellhörig werden lässt.

Da Spotlight von professionellen Schauspieler*innen für Casting-Zwecke genutzt wird, gelten die dortigen Angaben in der Regel als glaubwürdig. Konkrete Details nennt Thorburn natürlich nicht – weder Titel noch Umfang des Projekts werden erwähnt, was vollkommen normal ist in der Branche.

Eher Remaster als Xenoblade Chronicles 4?

Der Leak deutet nicht zwingend auf Xenoblade Chronicles 4 hin, auch wenn das wohl die Präferenz der meisten Fans wäre. Wahrscheinlicher ist eine überarbeitete Neuauflage von Xenoblade Chronicles 2. Das würde zu den bisherigen Releases von Nintendo passen: Sowohl Xenoblade Chronicles als auch Xenoblade Chronicles X erhielten inzwischen Definitive Editions.

Dass Thorburn explizit mit Xenoblade Chronicles 2 verbunden ist, passt gut zu früheren Gerüchten aus 2025, die ebenfalls von einer Neuauflage dieses Teils sprachen.

Erste große Nintendo Direct in 2026 angekündigt: Diese Spiele könnt ihr erwarten
von Dennis Müller
Erste große Nintendo Direct in 2026 angekündigt: Diese Spiele könnt ihr erwarten
Große Nintendo Direct im Februar 2026 findet heute statt - alle Infos im Live-Ticker
von Tobias Veltin
Große Nintendo Direct im Februar 2026 findet heute statt - alle Infos im Live-Ticker

Keine Enthüllung bei der nächsten Nintendo Direct

Wer auf eine schnelle Bestätigung hofft, dürfte enttäuscht werden. Die kommende Nintendo Direct am 5. Februar ist als Partner Direct angekündigt und konzentriert sich ausschließlich auf Drittanbieter- und Indie-Titel. Ein internes Nintendo-Projekt wie Xenoblade Chronicles wäre dort fehl am Platz.

Sollte sich der Leak bewahrheiten, dürfte eine offizielle Ankündigung also noch ein Weilchen auf sich warten lassen. Aber wenn es nach mir und vermutlich auch den allermeisten Fans geht, ist mehr Xenoblade auf jeden Fall immer besser.

Hättet ihr lieber eine Definitive Edition von Xenoblade Chronicles 2 – oder ist es für euch Zeit für einen komplett neuen Serienteil?

Xenoblade Chronicles 3

Xenoblade Chronicles 3

Genre: Rollenspiel

Release: 29.07.2022 (Switch)

