Neuer Pokémon Gen 10-Leak enthüllt Map der gesamten Spielwelt samt der wichtigsten Orte und aller Arenen

Pokémon Wind and Waves wurde noch gar nicht offiziell enthüllt, aber es gibt bereits einen Blick auf die angebliche Spielwelt.

Game Freak hat die 10. Generation der Pokémon-Reihe offiziell noch gar nicht angekündigt. Dank eines gigantischen Leaks aus dem Jahr 2024 wissen wir aber vermutlich schon so einiges über die beiden kommenden Spiele. Auch jetzt kommen noch neue Infos aus dem Leak ans Licht, wie etwa ein erster richtiger Blick auf die Welt.

Das wissen wir zur Map und Spielwelt von Pokémon Wind and Waves

Dank des großen "Tera"-Leaks wussten wir bereits, dass Gen 10 wohl nicht nur den Titel "Wind and Waves" tragen soll, sondern dass die Spielwelt auch aus einer Inselgruppe bestehen wird.

Eine (sehr) grobe Verbildlichung der Karte hatten die bekannten und verlässlichen Leaker von Centro Leaks bereits vor einigen Wochen geteilt, jetzt gibt es aber noch einmal deutlich konkretere Infos.

So sind zusätzliche Infos wie ein erstes 3D-Modell der Spielwelt aus dem Leak zutage gekommen. Auch nahezu alle wichtigen Orte sind dabei. Uns sollen demnach insgesamt 18 Inseln erwarten, von denen eine unbewohnt ist, sowie jeweils ein legendärer Wind- und Wasser-Tempel.

"Insel 1" dürfte höchstwahrscheinlich unsere Start-Insel sein. Hier sollen sich unter anderem ein Hotel, ein Sumpf, ein Berg und Ruinen befinden. Außerdem gibt es eine Arena (Typ: Gras). Für manch Fan vielleicht ein Grund zum Augenrollen, denn Arenen sind nicht bei allen beliebt.

Auch die restlichen Arenentypen (und ihre mögliche Reihenfolge) sind im Leak aufgeführt:

Gras

Gift

Flug

Kampf

Unlicht

Normal

Stahl

Fee

Weitere interessante Orte dürften die Hauptstadt auf Insel 8 mit jeder Menge Shops und diversen Hauptquartieren und Insel 11 mit der Pokémon Liga sein. Darüber hinaus gibt es auf den Inseln 5, 8, 12, sowie Ozean 1 auch sogenannte "Majin Forschungslabore". Was hinter denen steckt, wissen wir noch nicht genau, es scheint aber mit der neuen Kampfmechanik zusammenzuhängen.

Die Übersicht aller Locations und den Blick auf die Map bekommt ihr hier:

Wichtig: Wir verlinken zwar auf CentroLeaks, allerdings nicht auf die Originalquelle hinter dem Tera-Leak. Warum das so ist und wie wir allgemein mit solchen Leaks umgehen, lest ihr im Disclaimer unten.

Wie GamePro mit illegalen Hacking-Angriffen umgeht: Die Situation rund um Game Freak ist nicht mit normalen Leaks zu vergleichen. Geht es sonst meist um Insider, die Informationen weitergeben, liegt hier eine Straftat vor. Zwar ist die Situation noch immer nicht in Gänze einsehbar, es ist jedoch möglich, dass neben Gameplay-Assets und Release-Plänen auch private, teils finanzielle Informationen von Mitarbeiter*innen von Game Freak betroffen sind. GamePro wird Berichterstattung zum Hacker-Angriff leisten, aber keine Spielszenen zeigen oder auf die geleakten Dateien verlinken. Die gestohlenen Daten sind jetzt öffentlich und verschwinden nicht, wenn wir das Thema ignorieren. Wir sehen es als unsere journalistische Pflicht an, die veröffentlichten Informationen sowie deren illegale Beschaffung und mögliche Konsequenzen für euch aufzuarbeiten und einzuordnen.

Wie Centro Leaks aber auch zu bedenken gibt, sind die Daten aus dem Tera-Leak inzwischen natürlich etwas veraltet, immerhin zeigen sie den Entwicklungsstand von 2024 auf. Es ist also gut möglich, dass sich seither einiges im Spiel geändert hat. So sollen inzwischen auch bereits weitere Orte hinzugefügt worden sein.

Was sagt ihr zum "Look" der Spielwelt? Hättet ihr mal wieder Bock auf ein Inselabenteuer?