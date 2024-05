Sony kickt eins der besten Spiele noch in diesem Monat aus PS Plus und jetzt spekulieren wild Fans über ein PS5-Remaster

Horizon: Zero Dawn ist in wenigen Wochen nicht mehr bei PS Plus.

Wie bei vielem im Leben gibt es auch bei den Spielen im PS Plus-Service ein stetiges Kommen und Gehen. Während jeden Monat einige Spiele in den Service gespült werden, gibt es auch Titel, die PS Plus wieder verlassen. Jetzt scheint es, als würde einer der besten Spiele rausfliegen – was natürlich Spekulationen ins Kraut schießen lässt.

Um welches Spiel geht es? Um die Complete Edition von Horizon: Zero Dawn. Die enthält neben dem famosen Hauptspiel auch den großen DLC The Frozen Wilds und war seit geraumer Zeit für alle mit PS Plus Extra- und Premium-Abo verfügbar.

Dieses Angebot endet nun aber, und das schon bald. Denn bereits ab dem 21. Mai soll die Edition nicht mehr bei PS Plus verfügbar sein, wie unter anderem Eurogamer bestätigt. Wer das erste Abenteuer mit Aloy also noch nicht kennt und nachholen will, hat nun noch knapp drei Wochen dafür Zeit.

Ist der Grund ein PS5-Remaster von Zero Dawn?

Ein derart hoch dekoriertes Exclusive aus dem Service werfen? Viele stellen sich unter anderem auf Reddit genau diese Frage. Und wie es oft so ist, schießen aufgrund fehlender Informationen nun ein paar Spekulationen ins Kraut.

Die am heißest gehandelte davon: Sony zieht die Complete Collection aus PS Plus zurück, weil in Kürze ein komplett überarbeitetes PS5-Remaster oder gar Remake angekündigt wird. Schließlich steht der ankündigungsreiche Sommer davon, ein Reveal könnte eventuell auf dem noch nicht bestätigten PlayStation Showcase stattfinden.

Gerüchte um ein Remaster gibt es schon länger, diverse Quellen sprachen schon im Jahr 2022 davon, dass ein Remaster von Zero Dawn in Entwicklung ist. Eine Bestätigung gab es bislang nicht, der "PS Plus-Rauswurf" macht die Spekulationen darum aber aktueller denn je.

Beachtet, dass es sich hier natürlich bislang um Gerüchte handelt. Wir haben bei Sony nach einem Grund für die anstehende Entfernung der Complete Edition gefragt und werden den Artikel aktualisieren, sobald wir eine Antwort bekommen.

Horizon: Zero Dawn - Einer der ganz großen Hits der PS4-Ära

Horizon: Zero Dawn - Test-Video zum Open-World-Hit für PS4

Genre: Action-Adventure

Release: Februar 2017

GamePro-Wertung: 90

Horizon: Zero Dawn versetzt uns in eine postapokalypstische Welt, in der die Menschen in prähistorisch wirkenden Stämmen leben, die aber auch von hochentwickelten Maschinenwesen durchstreuft wird, deren Teile wiederum von den Menschen für Waffen und Rüstungen genutzt werden.

Warum es diesen Kontrast gibt und was dahinter steckt gilt es, im Open World-Abenteuer von Guerilla Games aufzuklären. Aloy durchstreift dafür die Welt, verbessert ihre Fähigkeiten, kämpft mit Maschinen und erledigt diverse Haupt- und Nebenmissionen, um die Geschichte weiter voranzutreiben.