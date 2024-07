Sonys nächstes PS5-Exclusive könnte direkt in eine Katastrophe steuern

Die Zeichen stehen schlecht für Sonys nächstes First-Party-Spiel Concord.

2024 ist bislang ein eher maues Jahr was PlayStation-Blockbuster betrifft. Und das war absehbar, bereits im Februar hatte der Konzern schließlich angekündigt, dass uns dieses Jahr keine neuen Ableger großer First-Party-Franchises wie God of War, The Last of Us und Co. erwarten würden.

Zumindest ein paar First Party-Releases gibt es aber noch. So erwartet uns im August mit Concord ein Hero-Shooter und im September bekommt das heimliche PS5-Maskottchen mit Astro Bot ein erstes großes eigenes Spiel.

Die Spielerzahlen des Beta-Wochenendes von Concord zeichnen allerdings bislang ein ziemlich düsteres Bild, das sich Sony bei so wenigen Releases in diesem Jahr eigentlich kaum leisten kann.

Nur knapp 2.000 Spieler*innen am Wochenende

Vom 12. bis zum 15. Juli hatte Sonys neuer Shooter Concord bereits eine Closed Beta abgehalten, die Vorbesteller*innen und allen mit PS Plus-Abo vorbehalten war. Schon damals waren die Zahlen desaströs. Auf Steam zockten durchschnittlich nur 1000 Spieler*innen gleichzeitig.

Am letzten Wochenende folgte die Open Beta für alle und hier sah es ähnlich düster aus: Der Maximalwert von gerade mal 2.388 gleichzeitigen Spieler*innen am PC (via SteamDB) zeigt, wie wenig Interesse offensichtlich an Concord besteht.

Zum Vergleich: Die frisch gestartete Closed Beta zur Hero-Shooter-Konkurrenz Marvel Rivals hat am ersten Tag Spitzenwerte von 52.671 gleichzeitigen Spieler*innen erreicht.

Zwar veröffentlicht Sony keine Zahlen dazu, wie viele Personen auf der PS5 zocken, aber die Steam-Zahlen geben zumindest eine grobe Orientierung – für den Koop-Shooter Helldivers 2 haben die Steam-Verkäufe immerhin maßgeblich zum Erfolg beigetragen.

Was fehlt, ist der Bedarf für Concord

Dabei ist Concord kein schlechtes Spiel. Unser Fazit nach dem Anspielen hat sich in der Redaktion weitestgehend gedeckt: Concord macht Spaß, aber es fehlt an Abwechslung und Langzeitmotivation.

Eleen Reinke Als langjährige Overwatch-Spielerin war ich durchaus neugierig auf Concord. Bei der Beta hatte ich für einige Runden auch ordentlich Spaß, obwohl mir ebenfalls auf Dauer die Abwechslung fehlte. Die Spieler*innenzahlen sind entsprechend ziemlich beunruhigend. Als Live-Service-Spiel steht und fällt Concord nun mal mit der Community. Und gerade stehen die Zeichen eher auf Fallen.

Das größte Alleinstellungsmerkmal des Spiels – dass die Story wöchentlich mit neuen Cutscenes weitererzählt wird – klingt aber offensichtlich nicht spannend genug, um neue Fans anzulocken, die mit anderen erfolgreichen (Free2Play-)Hero-Shootern wie Valorant oder Apex Legends gut bedient sind, oder schon ein Auge auf das ebenfalls kostenlos erscheinende Marvel Rivals geworfen haben.

Da Concord bereits am 20. August erscheinen soll, dürfte das reichlich Grund zur Sorge für Sony und Entwickler Firewalk Studios sein. Denn: Große Änderungen lassen sich am Spiel nicht mehr vornehmen.

Hier gibt's nochmal den Cinematic Trailer zur Story von Concord:

4:48 Concord gibt uns im Cinematic Trailer einen Vorgeschmack auf die Geschichte des Multiplayer-Shooters

Zum Problem könnte auch der Preis werden. Denn anders als ein Großteil der Konkurrenz kostet Concord zum Start Geld, nämlich 40 Euro. Ein drastischer Schritt – der sich allerdings bezahlt machen könnte – wäre es, Concord kurzfristig noch zum Free2Play-Spiel zu machen.

Danach sieht es allerdings nicht aus. Sollte Concord floppen, würde für Sony effektiv einer der wenigen PS5-Releases wegfallen, die uns in diesem Jahr noch erwarten – und zudem einmal mehr beweisen, dass Sonys Live-Service-Strategie alles andere als glatt läuft, wie Kollege Dennis bereits aufgeschlüsselt hat:

Mehr noch würde es aber auch für PS5-Fans eine weitere Flaute an spannenden Konsolen-Exclusives bedeuten. In diesem Jahr gibt es da bislang nur eine Handvoll Releases wie Helldivers 2, Final Fantasy 7: Rebirth oder Stellar Blade.

Zwar erwartet uns im September zumindest noch Astro Bot und der Third-Party-Titel Silent Hill 2 Remake, abseits davon bleibt das PS5-2024 aber allem Anschein nach das, was sich schon im Februar abgezeichnet hat: mau.

Habt ihr noch Hoffnung für Concord oder ist euch das Spiel schon jetzt komplett egal?