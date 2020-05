PS4 Tournaments: Sony lässt euch wieder um Preisgelder kämpfen

E-Sport gestaltet sich derzeit trotz der Möglichkeit, Matches einfach online auszutragen, etwas schwierig. Denn zum einen sollen Wettkampf-Bedingungen herrschen, die bei den Spielern zu Hause nicht wirklich geprüft werden können und zum anderen ist wie jeder Sportart ein anfeuerndes Publikum wichtig. Aufgrund der Corona-Krise jedoch sind E-Sport-Veranstaltungen aktuell nicht möglich.

Sonys eigenes Turnier: Sony kündigte jetzt die "PS4 Tournaments: Open Series" an. Dabei sollen die Spieler in sieben Titeln im wöchentlichen Wettstreit gegeneinander antreten:

Die ersten Wettkämpfe beginnen am 1. Juni.

Der E-Sport lebt!

Gekämpft wird um Geldpreise von 100 US-Dollar und einen gemeinsamen Pool von 1.000 US-Dollar. Wer sich durch seine Leistung besonders hervorhebt, der kann mit Einladungen zu weiteren Turnieren rechnen. Zusätzlich gibt es noch exklusive PS4-Themes zu erspielen.

Highlights sollen die Matches in FIFA 20, Mortal Kombat und CoD: Modern Warfare darstellen, die Sony sogar als Sendung selbst hostet.

So seid ihr mit dabei: Möchtet ihr mitmachen? Dann ruft auf eurer PS4 den Events-Tab auf. Besitzt ihr eine PS-Plus-Mitgliedschaft, dann sollte dort das "PS4 Tournaments: Open Series"-Turnier auftauchen und ihr könnt euch anmelden. Mit etwas Glück seid ihr dann beim Turnier dabei und zeigt im Wettkampf, was in euch steckt.