Das Ende einer Ära: Sony sagt, die Begriffe PSN und PlayStation Network sind nicht mehr cool und schafft sie überraschend ab

Laut Insider Gaming hat Sony die Marketing-Entscheidung getroffen, sich im September 2026 von den Begriffen PlayStation Network und PSN zu verabschieden.

Linda Sprenger
19.03.2026 | 07:37 Uhr

Sony sagt: Bye, Bye PSN! Zumindest zum Namen. Sony sagt: Bye, Bye PSN! Zumindest zum Namen.

Im Herbst endet eine Ära – zumindest auf dem Papier. Sony hat offenbar beschlossen, aus Marketing-Gründen die beiden Begriffe "PSN" und "PlayStation Network" komplett zu streichen, beginnend im September 2026. Das geht wohl aus einer Mail an Entwicklerstudios hervor, die Insider Gaming in die Hände bekommen hat.

PSN/PlayStation Network - Was sind ändert und was nicht

Wichtigste Info vorab: Technisch ändert sich für uns nichts. Das PSN wird nicht abgeschafft, sondern lediglich der Name. Wir können auch noch im September und darüber hinaus auf unserer PlayStation weiter online gehen, mit Freund*innen im Multiplayer zocken, Trophäen verdienen oder durch den PS Store stöbern.

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Sony nimmt also lediglich eine kosmetische Änderung vor, weil die 2006 eingeführten Begriffe "PSN" und "PlayStation Network" offenbar nicht mehr zur Marke passen.

Ersatznamen für PSN oder PlayStation Network gibt es (noch) nicht. Es ist aber unklar, ob die Begriffe überhaupt ersetzt werden. Klingt eher so, als ob Sony in Zukunft einfach alles unter der Dachmarke "PlayStation" bündeln will, um die Kommunikation zu vereinfachen.

Die komplette Mail laut Insider-Gaming:

Wir möchten Sie darüber informieren, dass Sony Interactive Entertainment (SIE) strategisch beschlossen hat, die Begriffe „PlayStation Network“ und „PSN“ auf unserer Plattform schrittweise abzuschaffen, um die Bandbreite unserer sich weiterentwickelnden digitalen Dienste angemessen abzubilden. Was ändert sich und wie sieht der Zeitplan aus?

Die bevorstehenden Änderungen sind rein visueller Natur und bringen keine technischen Anpassungen an unserem Angebot mit sich. Um das Branding zu vereinfachen und zu vereinheitlichen, werden die Begriffe „PlayStation Network“ und „PSN“ bis September 2026 aus allen SIE-Assets schrittweise entfernt. Alle derzeit mit PSN verbundenen Funktionen, einschließlich zentraler Netzwerkfunktionen wie Freunde, Mehrspieler und Trophäen, bleiben unverändert und stehen den Spielern weiterhin zur Verfügung. Sie werden im Voraus über die Änderungen informiert, die mit dem Update der Checkliste für technische Anforderungen (TRC) im Herbst 2026 einhergehen.

Hinweis: Für den Zugriff auf die TRC-Dokumentation ist ein PS5-DevNet-Zugang erforderlich. Zu diesem Zeitpunkt müssen Sie die aktualisierten TRC- und Branding-Richtlinien einhalten, um sicherzustellen, dass PSN-Verweise aus allen zukünftigen Veröffentlichungen, Assets und externen Service-Schnittstellen entfernt werden

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Das PSN/PlayStation Network hat fast zehn Jahre auf dem Buckel. Sonys Online-Netzwerk und die bis heute (noch) bestehenden Begriffe wurden am 11. November 2006 mit dem Release der PS3 eingeführt und umfasst Online-Multiplayer, Dienste wie den PlayStation Store und PS Plus, Trophäen, Freundeslisten und mehr.

Habt ihr eine kreative Idee für den neuen Titel des PlayStation Networks bzw. PSN?

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