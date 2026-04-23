PS Plus im April 2026 - Dieses neue Bonus-Spiel aus dem Hause PlayStation ist ein echtes Grafik-Brett und wird von der Community gerade mit großen Augen bewundert

Das neue PS Plus Extra- und Premium-Lineup hat einen echten Grafikkracher für euch parat.

Seit gestern können sich alle, die PlayStation Plus Extra- und Premium abonniert haben, die frischen Bonus-Spiele des April 2026-Lineups herunterladen. Grafik-Fans können sich dabei über eine echte Perle aus dem Hause Guerrilla Games freuen: Horizon Zero Dawn. Insbesondere das PS5-Remaster macht eine verdammt gute Figur.

Horizon Zero Dawn Remastered ist ein echtes Grafikbrett

2:18 Horizon Zero Dawn bekommt ein eigenes PS5-Remaster spendiert und so gut sieht es aus

Autoplay

Horizon Zero Dawn Remastered ist die im Oktober 2024 technisch und aufpolierte Neuauflage des Open World-Hits aus dem Jahr 2017. Wie oben bereits erwähnt, ist die PS5-Version seit dem 22. April Teil der PS Plus Extra-Bibliothek.

PS4-Besitzer*innen kommen übrigens ebenfalls auf ihre Kosten: Wer PS PlusExtra abonniert hat, kann ab sofort stattdessen die Complete Edition von Aloys post-postapokalyptischen Abenteuer ohne weitere Zusatzkosten zocken.

Die PS Plus Community feiert die Grafik des Open World-Abenteuers gerade durch die Decke. "Ein Remaster wirkte damals irgendwie unnötig, aber dieses Spiel sieht großartig aus", schreibt ein Reddit-User. "Für mich eine 10/10 Grafik", meint ein anderer Fan und unterstreicht das mit einer Reihe wunderschöner Screenshots:

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User "Justasking027" schreibt weiter Folgendes:

"Ich bin wirklich froh, dass dieses Spiel seinen Weg zu PS Plus gefunden hat. Beim ersten Spielen auf meiner PS4 Slim war ich schon beeindruckt, und selbst heute schafft es die Decima-Engine immer noch, mich zu begeistern. Das Niveau der grafischen Details ist absolut atemberaubend – ich kann kaum einen Unterschied zwischen Performance- und Fidelity-Modus erkennen. Die Grafik ist einfach makellos, die Bildqualität gestochen scharf und perfekt [...]."

Auch die Technik-Expert*innen von Digital Foundry zeigten sich zum Release im Oktober 2024 mehr als angetan von der optischen und technischen Qualität von Horizon Zero Dawn Remastered:

Digital Foundry lobt insbesondere die Lichtstimmung des Remasters. Guerrilla hat die gesamte Beleuchtung des Open World-Abenteuers feinsäuberlich per Hand überarbeitet und diese ans Sequel Horizon Forbidden West angepasst. Spielwelt und Charaktere sehen jetzt viel natürlicher aus:

Ein Bildvergleich der beiden Versionen. (Quelle: Digital Foundry / Youtube.)

Wer HZD auf der PS4 zockt, muss übrigens nicht traurig sein. Ja, das Remaster sieht spürbar besser aus als das Original. Dennoch bleibt Horizon Zero Dawn auch fast 10 Jahre nach dem Release eines der hübschesten Open World-Spiele überhaupt.

Diese Bonus-Spiele sind außerdem Teil von PS Plus Extra und Premium im April 2026

Seit gestern bekommt ihr mit einem Extra-/Premium-Abo folgende Neuzugänge:

Horizon Zero Dawn (PS4) + Horizon Zero Dawn Remastered (PS5)

The Crew Motorfest

Football Manager 26 Console

Warriors: Abyss

Squirrel with a Gun

The Casting of Frank Stone

Monster Train

Und diesen Neuzugang gibt es seit gestern exklusiv mit einem Premium-Abo:

Wild Arms 4

Was euch bei den frischen Bonus-Spielen für diesen Monat genau erwartet, erklären wir euch hier genauer:

Die neuen PlayStation Plus Extra- und Premium-Games für den Monat Mai 2026 werden übrigens voraussichtlich am Mittwoch, dem 13. Mai um 17:30 Uhr, enthüllt und knapp eine Woche später, am 19. Mai, im PlayStation Store freigeschaltet.

Habt ihr Horizon Zero Dawn Remastered schon ausprobiert?