PS5 heute bei Sony kaufen: Uhrzeit, Infos und Registrierung im Direct Shop

Die Playstation 5 ist noch immer nur sehr schwer zu bekommen, und das wird sich wohl auch in diesem Jahr nicht mehr ändern. Sony musste zuletzt die Verkaufsprognosen nach unten schrauben, und das liegt nicht an einer niedrigen Nachfrage, sondern daran, dass einfach nicht genügend Konsolen produziert werden können. Der Direktverkauf durch Sony könnte aber zumindest ein wenig Abhilfe schaffen.

Sony verkauft heute wieder PS5-Konsolen im Direct Shop in Deutschland

Vor einiger Zeit hat Sony in mehreren Ländern den Direktvertrieb für Hardware gestartet. Da Deutschland zu den ausgewählten Regionen gehört, habt auch ihr eine Chance, alle paar Wochen eine PS5 direkt im Shop des Herstellers zu bekommen. Und die nächste Welle steht noch heute Vormittag an. Das sind die genauen Daten:

Start: 22. Februar 2022 10.30 Uhr

Ende: 22. Februar 2022 12.00 Uhr

Start offener Verkauf (vermutlich): 22. Februar 2022 12.00 Uhr

Ende offener Verkauf (vermutlich): 22. Februar 2022 12.30 Uhr

So ist der Ablauf: Los geht es um 10.30 Uhr. Allerdings benötigt ihr hierfür ein der offiziellen Einladungen von Sony, die für heute bereits per Mail versendet wurden. Seid ihr bereits registriert, dann schaut in euer Postfach.

Gehört ihr zu den Glücklichen, dürft ihr euch bis 12.00 Uhr im Direct Shop anmelden (Link in der Mail) und eines der begehrten Geräte bestellen. Falls ihr noch nicht dabei seid, erfahrt ihr unten, wie ihr euch bewerbt.

PS5 bei Sony auch ohne Einladung kaufbar?

Ja, ihr habt eine Chance auch ohne Mail: Im Anschluss folgt meist noch ein offener Verkauf. Vermutlich ab 12.00 Uhr könnt ihr euch in eine virtuelle Warteschlange einreihen und darauf hoffen, dass die Kontingente noch nicht erschöpft sind, bevor ihr an die Reihe kommt.

Wann es genau los geht, solltet ihr irgendwann nach 11.00 Uhr im Sony-Shop erfahren.

Alle aktuellen Infos zur Verfügbarkeit der PS5 bekommt ihr in unserem Ticker:

So registriert ihr euch für den Direct Shop

Wer Interesse an einer PS5 hat, muss sich direkt bei Sony registrieren. Dafür benötigt ihr eine PSN-ID, müsst also einen Account im PlayStation Network haben. Habt ihr bisher noch keinen, könnt ihr diesen auch direkt auf der Seite erstellen. Bestätigt unbedingt, dass Sony euch per Mail kontaktieren darf. Wenn die nächste Welle kommt, wählt Sony dann einige registrierte User aus, die eine Einladung erhalten.

Wie bezahle ich die PS5? Leider gibt es momentan nur ein Zahlungsmittel im Direct Shop: Kreditkarte. Wenn ihr eine PS5 von Sony wollt, müsst ihr eure Visa oder Mastercard zücken.

Gutes Mittel gegen Scalper: Da ihr euer PSN-Konto braucht, um eine PS5 bei Sony bestellen zu können, haben es Scalper und ihre Bots sehr schwer, an mehr als eine Konsole zu kommen. Unmöglich ist es nicht, aber deutlich umständlicher, als wenn ein Zwischenhändler den Verkauf übernimmt.

Wann kommt die nächste Welle? Solltet ihr heute kein Glück haben, könnt ihr es in einigen Wochen wieder versuchen. Vermutlich Ende März oder Anfang April wird Sony das nächste Kontingent freigeben.