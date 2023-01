Sony State of Play könnte laut Insider schon bald stattfinden und 3rd Party-Neuigkeiten bringen

Viele von euch warten vermutlich schon auf ein PlayStation-Showcase voller PS5-Exclusives, First Party-Neuankündigungen und frischen Infos zu bereits angekündigten Titeln wie Spider-Man 2. Allem Anschein wird es bis zu so einer Show allerdings noch etwas länger dauern. Stattdessen könnten wir aber demnächst eine State of Play-Show mit jeder Menge Third Party-Neuheiten bekommen – zumindest, wenn ein aktueller Leak stimmen sollte.

Sony plant laut bekanntem Leaker sehr bald 3rd-Party-Ankündigungen

Insider Gaming, die Seite des bekannten Journalisten, Leakers und Insiders Tom Henderson, berichtet von einem neuen Leak. Der stammt von "The Snitch", einem Leaker, der seinerseits ebenfalls berühmt-berüchtigt ist und nun durch eine angeblich verlässliche Quelle von Sonys Plänen erfahren haben soll.

Die drehen sich um eine eventuell schon sehr bald stattfindende State of Play – oder zumindest eine Gelegenheit bei der "Third Party-Zeug" gezeigt werden soll. Mehr oder handfestere Infos dazu gibt es leider nicht.

Das könnte gezeigt werden: Eine ganze Weile wurden bei State of Play-Events eher kleinere Titel angekündigt, sowohl First- als auch Third-Party-Spiele. Aber zuletzt gab es vor allem Ankündigungen zu Third Party-Blockbustern wie Final Fantasy 16, Tekken 8, Rise of the Ronin, dem Resident Evil 4-Remake oder Street Fighter 6.

Zu all diesen Titeln könnte es weiterführende Infos geben, außerdem dürften natürlich auch bisher unangekündigte Titel gezeigt werden, sollte so ein Event stattfinden. Dann gibt es da auch noch hartnäckige Gerüchte rund um ein angeblich geplantes Metal Gear Solid-Remake.

Wann könnte das passieren? Bald. Mehr wissen wir leider auch nicht, es gibt noch keine konkreten Termin-Andeutungen und der Leak hält sich dahingehend auch bedeckt. Aber angesichts der Tatsache, das die letzte State of Play im September 2022 war, würde ein baldiger Termin durchaus passen.

Kein PlayStation Showcase: Laut dem Leaker soll es sich bei diesem Event ausdrücklich um eines handeln, bei dem Third Party-Ankündigungen erfolgen. Wir bekommen es also wohl nicht mit First Party-Titeln aus dem Hause Sony zu tun, die eher bei einem sogenannten PlayStation Showcase zu sehen wären.

Dass wir schon länger keine derartige Show mit exklusiven First Party-Ankündigungen bekommen haben, könnte an der geplanten Übernahme Activision Blizzards durch Microsoft liegen. Was das miteinander zu tun hat, erklären wir in diesem GamePro-Artikel:

46 2 Mehr zum Thema Sony hält sein großes Showcase angeblich wegen Microsofts Activision-Deal zurück

Aber Vorsicht: Wie immer gilt auch bei diesem Gerücht, dass ihr es aktuell lieber noch mit Vorsicht genießen solltet. Wir wissen schlicht nicht, ob die Informationen zutreffen und ob Sony tatsächlich ein State of Play-Event plant.

Was haltet ihr von solchen Gerüchten? Was wünscht ihr euch für ein derartiges Event?