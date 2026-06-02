Crimson Desert DLC offiziell angekündigt - Pearl Abyss bestätigt die Arbeit an einer Erweiterung

Crimson Desert-Entwickler Pearl Abyss hat schon vor Kurzem erklärt, noch nicht fertig mit dem Spiel zu sein und einen DLC angedeutet. Mit einem neuen Statement wird jetzt klar, dass das Studio bereits an einer Erweiterung arbeitet – und auch wenn noch nicht viel bekannt ist, macht die Aussage mir schon mal Hoffnung.
Pearl Abyss arbeitet bereits an Crimson Desert-Add-on
Auf der offiziellen Webseite verrät der Entwickler Folgendes:
Unsere Updates für Pywel beschränken sich nicht nur auf die unten aufgeführten Inhalte und Funktionen. Wir arbeiten außerdem mit Hochdruck an einem kommenden DLC für Crimson Desert, und auch wenn wir noch keine Details dazu teilen können, bereiten wir ihn als bedeutende Erweiterung eurer Reise vor. Wir werden in Zukunft weitere Details bekanntgeben. Bleibt dran.
Natürlich ist das erst mal eine gewöhnliche PR-Aussage, aber da der Entwickler bereits bewiesen hat, dass er auf Fans hört und die Story zu den Kritikpunkten in der Community gehört, wäre es durchaus denkbar, dass sich das Studio dieses Mal mit der Geschichte zumindest mehr Mühe gibt.
Schließlich fallen die Wort "bedeutende Erweiterung". Welche Wünsche ich persönlich habe, könnt ihr im oben verlinkten Artikel nachlesen.
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