Crimson Desert DLC offiziell angekündigt - Pearl Abyss bestätigt die Arbeit an einer Erweiterung

Crimson Desert-Entwickler Pearl Abyss arbeitet bereits hart an einer Erweiterung für den Open World-Hit.

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Samara Summer
02.06.2026 | 09:53 Uhr

Damiane könnte bald neue Aufgaben bekommen. Damiane könnte bald neue Aufgaben bekommen.

Crimson Desert-Entwickler Pearl Abyss hat schon vor Kurzem erklärt, noch nicht fertig mit dem Spiel zu sein und einen DLC angedeutet. Mit einem neuen Statement wird jetzt klar, dass das Studio bereits an einer Erweiterung arbeitet – und auch wenn noch nicht viel bekannt ist, macht die Aussage mir schon mal Hoffnung.

Video starten 13:00 Crimson Desert ist JETZT noch VIEL BESSER als zum Launch!

Pearl Abyss arbeitet bereits an Crimson Desert-Add-on

Auf der offiziellen Webseite verrät der Entwickler Folgendes:

Unsere Updates für Pywel beschränken sich nicht nur auf die unten aufgeführten Inhalte und Funktionen. Wir arbeiten außerdem mit Hochdruck an einem kommenden DLC für Crimson Desert, und auch wenn wir noch keine Details dazu teilen können, bereiten wir ihn als bedeutende Erweiterung eurer Reise vor. Wir werden in Zukunft weitere Details bekanntgeben. Bleibt dran.

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Ich hoffe, Pearl Abyss geht in einem Crimson Desert-DLC die klaren Schwächen des Spiels an
von Samara Summer
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Natürlich ist das erst mal eine gewöhnliche PR-Aussage, aber da der Entwickler bereits bewiesen hat, dass er auf Fans hört und die Story zu den Kritikpunkten in der Community gehört, wäre es durchaus denkbar, dass sich das Studio dieses Mal mit der Geschichte zumindest mehr Mühe gibt.

Schließlich fallen die Wort "bedeutende Erweiterung". Welche Wünsche ich persönlich habe, könnt ihr im oben verlinkten Artikel nachlesen.

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Crimson Desert

Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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