"Ich kann es nicht mehr sehen": Sophie Turner schaut auf keinen Fall Knight of the Seven Kingdoms, weil alles zum Thema GoT sie nervös macht

Sophie Turner möchte sich lieber auf ihre zukünftigen Projekte konzentrieren und GoT hinter sich lassen. (Bildquelle: Steal/Amazon)

Für viele Fans ist das Game of Thrones-Universum gerade durch seine Spin-Off-Serien relevanter denn je. Für Schauspielerin Sophie Turner hingegen ist es ein abgeschlossenes Kapitel – und eines, zu dem sie inzwischen bewusst Abstand hält.

“Schon die Titelmelodie macht mich nervös”

Am Rande der Premiere ihres neuen Amazon-Thrillers Steal wurde Turner gefragt, ob sie das frisch gestartete Spin-off A Knight of the Seven Kingdoms verfolgen werde. Ihre Antwort fiel überraschend deutlich aus: Nein.

2:18 A Knight of the Seven Kingdoms: Im neuen Spin-Off von Game of Thrones muss sich ein Heckenritter vor den Targaryens beweisen

Wenn ich ehrlich bin, kann ich mir nichts anschauen, was mit Game of Thrones zu tun hat. Ich kann nicht einmal die Titelmelodie hören – das löst bei mir seltsame Ängste aus.

Das sei für sie selbst schwer zu erklären, betonte Turner. Immerhin habe sie eine großartige Zeit bei der Serie gehabt, verbinde das Projekt aber dennoch mit einer sehr intensiven Lebensphase, die sie heute lieber hinter sich lassen wolle.

Gute Wünsche – aus der Distanz

Trotzdem betont Turner, dass sie dem Franchise keineswegs negativ gegenübersteht. Im Gegenteil: Sie wünscht den beteiligten Schauspieler*innen und dem Team des neuen Spin-Offs viel Erfolg.

Ich freue mich für alle Beteiligten und glaube, dass es großartig wird. Ich werde es nicht schauen, aber ich drücke euch die Daumen.

Eine Rückkehr ihrer Figur Sansa Stark schließt Turner daher auch aus. Zwar arbeitet HBO aktuell an ersten Ideen für ein Sequel, das nach den Ereignissen der umstrittenen finalen Staffel ansetzen soll, doch Turner sieht ihre eigene Geschichte als abgeschlossen an.

Ich war sehr zufrieden damit, wie Sansas Geschichte geendet hat. Sie hat überlebt und wurde zur Königin des Nordens – das war ein gutes Ende.

Gerade deshalb könne sie sich nicht vorstellen, diese Figur erneut aufzugreifen.

Nächster Schritt: Lara Croft

Stattdessen richtet Turner ihren Blick nach vorn. Als Nächstes übernimmt sie die Hauptrolle in Amazons neuer Tomb Raider-Serie und tritt damit die Nachfolge zahlreicher früherer Interpretationen von Lara Croft an. Erste Bilder zeigen sie bereits im Outfit der Abenteurerin (den Artikel dazu findet ihr oben verlinkt).

Für Sophie Turner scheint klar: Das Kapitel Game of Thrones ist abgeschlossen.

Könnt ihr nachvollziehen, dass Schauspieler*innen sich bewusst von früheren Rollen distanzieren, oder gehört das Franchise für euch untrennbar mit ihnen verbunden?