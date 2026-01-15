Tomb Raider: Das ist die neue Lara Croft! Amazon zeigt erstmals Sophie Turner als neue Serien-Heldin

Amazon hat das erste Bild zur neuen Lara Croft veröffentlicht und noch mehr zum Cast der Serie verraten.

Annika Bavendiek
15.01.2026 | 17:21 Uhr

Das sieht doch schonmal sehr vertraut aus. (Bild: Amazon Eidos) Das sieht doch schonmal sehr vertraut aus. (Bild: Amazon / Eidos)

Erst vor wenigen Tagen gaben die Amazon MGM Studios den Hauptcast der kommenden Tomb Raider-Serie bekannt. Jetzt dürfen wir zum ersten Mal einen Blick auf die neue Lara Croft in voller Montur werfen. Auf Reddit veröffentlichte der offizielle Prime Video-Account das Bild, das stark an die Lara der ersten Spiele erinnert.

Video starten 14:18 Gleich zwei neue Tomb Raider: Alles zu Catalyst und Legacy of Atlantis

Neben der neuen Live-Action-Serie sind auch zwei Spiele in Arbeit. Ein völlig neues Tomb Raider, das auf den Namen Tomb Raider Catalyst hört, sowie ein Remake des ersten Spiel: Tomb Raider - Legacy of Atlantis. Mehr dazu erfahrt ihr im Video oben.

So sieht Sophie Turner als neue Lara aus

Und jetzt ohne Umschweife, Sophie Turner als Lara Croft:

Dürfen wir vorstellen: Lara Croft, gespielt von Sophie Turner. (Bild: Amazon) Dürfen wir vorstellen: Lara Croft, gespielt von Sophie Turner. (Bild: Amazon)

Was direkt auffällt: Die Serien-Lara orientiert sich stark am Look der Lara aus den ersten Spielen. Das prägnante blau-grüne Shirt, die kurze Shorts, der Zopf und die Doppelpistolen – das lässt die Herzen der Fans höher schlagen.

Sogar die markante Brille passt. Sophie Turner wird aber sicher nicht nur in diesem Outfit Lara Leben einhauchen. In der Spiele-Serie kleidet sich die Abenteurerin auch immer entsprechend ihrer Expedition.

Neben Sophie Turner (Game of Thrones) sind viele weitere Schauspieler*innen bekannt, die wir in der Serie sehen werden. Mit dabei ist etwas Hollywood-Größe Sigourney Weaver, die Evelyn Wallis spielt. Der ebenfalls recht bekannte Jason Isaacs verkörpert Laras Onkel Atlas De Mornay. Die restliche Besetzung könnt ihr euch in unserer großen Übersicht zu Serie näher anschauen:

Mehr zum Thema
Cast der Tomb Raider-Serie auf Amazon Prime: Diese Schauspieler sind dabei!
Cast der Tomb Raider-Serie auf Amazon Prime: Diese Schauspieler sind dabei!

Wann die Serie bei Amazon Prime an den Start geht, steht aber noch in den Sternen. Erst einmal stehen die Dreharbeiten an. Rechnet also lieber erst 2027 mit der Serie. Worum die Story sich genau dreht, wissen wir ebenfalls noch nicht, aber sie soll einen erwachseneren Ton einschlagen und mit den neuen Spielen harmonieren und vielleicht sogar wichtige Verbindungen ziehen.

Jetzt seid ihr gefragt: Was haltet ihr von Sophie Turner als Lara Croft?

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Genre: Action

Release: 2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

