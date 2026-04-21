Soulslike-Geheimtipp 2026 im Angebot: Dieses düstere Open-World-Rollenspiel verdient viel mehr Beachtung!

Nicht perfekt, aber auf jeden Fall etwas Besonderes: Dieses Open-World-Soulslike aus 2026 gibt's jetzt für PS5 im Angebot.

Ein millionenfach verkaufter Soulslike-Überraschungshit der PS4-Generation hat Anfang des Jahres einen Open-World-Nachfolger für PS5 bekommen – der allerdings erstaunlich wenig beachtet wurde, wohl auch wegen des nur ein paar Tage später erschienenen Nioh 3. Das Positive daran: Der Preis des Action-Rollenspiels ist jetzt schon stark gefallen, bei Amazon bekommt ihr es gerade günstig im Sonderangebot:

Übrigens gibt es bei Amazon gerade noch einige weitere PS5-Soulslikes im Angebot. Hier eine Auswahl:

Zeitreise & Open World: Das bietet der Soulslike-Geheimtipp für PS5!

Code Vein 2 spielt zum Teil in einer finsteren, postapokalyptischen Welt.

Es geht hier um Code Vein 2, den Nachfolger des Überraschungshits aus 2019. Dieser liefert eine völlig neue Story, die mit Teil 1 nur noch wenig zu tun hat: In einer Welt, in der Menschen und Vampire friedlich miteinander gelebt haben, haben sich letztere plötzlich in blutrünstige Monster verwandelt und den Untergang der Zivilisation herbeigeführt. Von der postapokalyptischen Gegenwart reist ihr in die Vergangenheit, um das zu ändern.

Ihr erkundet dabei eine große Open World, in der ihr zwischen der noch vergleichsweise idyllischen und farbenfrohen Vergangenheit und den grauen, tristen Ruinen der Gegenwart hin und her wechseln könnt, was für eine melancholische Atmosphäre sorgt. Ihr könnt euch von KI-Begleitern unterstützen lassen, die im Kampf tatsächlich eine gute Figur machen, oder lieber allein losziehen und zum Ausgleich dafür einen Boost erhalten.

Das Kampfsystem von Code Vein 2 funktioniert ausgesprochen gut, sowohl mit als auch ohne Begleiter.

Auch ohne Begleitung ist das Kampfsystem bereits spannend genug, denn es bietet nicht nur die typischen Soulslike-Gefechte mit Fokus auf Nahkampf und spektakulären Bossen, sondern auch ein paar eigenständige Mechaniken. So könnt ihr euren Feinden Blut entziehen und dessen Kraft für Spezialangriffe einsetzen. Die sogenannten Blutcodes schaffen dabei Raum zum Experimentieren mit verschiedenen Spielstilen.

Die Rezensionen für Code Vein 2 sind übrigens größtenteils positiv, die ganz großen Begeisterungsstürme hat das Action-Rollenspiel jedoch nicht ausgelöst. Das liegt vor allem daran, dass es seine Qualität nicht immer halten kann: Nicht alle Gebiete sind gleich hübsch gestaltet, nicht alle Gegnertypen sind gleich interessant und hier und da fehlt Feinschliff.

Selbst die meisten kritischen Reviews erkennen jedoch an, dass Code Vein 2 in seinen besten Momenten brillant sein kann und dass es seinen ganz einzigartigen Charakter hat, der es aus der Masse der Soulslike-Spiele herausstechen lässt. Das macht es zu einem guten Geheimtipp für all jene, die glauben, in dem Genre schon alles gesehen zu haben. Durch den moderaten Schwierigkeitsgrad eignet es sich jedoch auch für Einsteiger.