Soulslike-Hit für PS5: Dieses Spiel ist der beste Bloodborne-Ersatz – und jetzt günstig im Angebot!

Sehnsucht nach Bloodborne? Dann solltet ihr diesem PS5-Spiel endlich mal eine Chance geben.

Gerade könnt ihr euch eines der besten Soulslike-Spiele für PS5, das zwar nicht mehr ganz neu, aber bislang erstaunlich preisstabil geblieben ist, endlich mal wieder zu einem halbwegs günstigen Preis sichern. Bei Amazon bekommt ihr den Hit, den insbesondere Bloodborne-Fans unbedingt spielen sollten, gerade fast 50 Prozent günstiger im Vergleich zum UVP. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

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Knallharte viktorianische Welt: Das ist der Soulslike-Hit für PS5!

Atmosphärisch ist Lies of P schon aufgrund des tollen Artdesigns der Schauplätze eine Wucht.

Es geht hier um Lies of P, das euch in die düstere Stadt Krat entführt, welche durch ihre stilvolle viktorianische Architektur Erinnerungen an Bloodborne weckt. Das Setting ist jedoch ein etwas anderes: Ihr befindet euch in einer größtenteils von Maschinenwesen beherrschten Steampunk-Welt und spielt Pinocchio, der sich im Spielverlauf immer wieder zwischen Lüge und Wahrheit entscheiden muss und damit festlegt, ob er sich mehr in Richtung Mensch oder Maschine entwickelt.

Die Stadt mit ihren verschiedenen Vierteln und Schauplätzen von den Slums über das Hotel, das uns als Basis dient, bis hin zum prachtvollen Vergnügungsviertel ist eines der Highlights des Spiels. Doch auch das Gameplay kann sich sehen lassen. Natürlich bekommt ihr die üblichen nahkampfbetonten Soulslike-Gefechte und die spektakulären Bosskämpfe geboten, die man von dem Genre kennt.

22:14 Lies of P - Test-Video zum Pinocchio-Soulslike

Autoplay

Lies of P ist dabei vergleichsweise schnell und belohnt einen aggressiven Spielstil. Auch in dieser Hinsicht ähnelt es eher Bloodborne als den langsameren, defensiveren Dark-Souls-Spielen. Feinde heilen sich hier nämlich mit der Zeit wieder, weshalb ihr sie besser möglichst flott erledigen solltet. Als Ausgleich dafür könnt ihr allerdings auch selbst Gesundheit zurückgewinnen, indem ihr feindliche Attacken blockt und kontert.

Dass man diese Mechanik nahezu perfekt meistern muss, macht Lies of P selbst für Soulslike-Verhältnisse zu einem ungewöhnlich harten Spiel. Immerhin bekommt ihr ein umfangreiches Fortschrittssystem mit vielfältigen Fähigkeiten für euren Pinocchio, sodass sich die schwersten Stellen notfalls mit Geduld und Aufleveln bewältigen lassen. Ein Spiel für jeden ist Lies of P zwar trotzdem nicht, aber Bloodborne-Fans kommen hier definitiv auf ihre Kosten.