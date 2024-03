Neues Soulslike ist der größte Pechvogel des Jahres, muss Release verschieben, da Elden Ring-DLC am gleichen Tag erscheint

Enotria: The Last Song sieht mit seinem sonnigen Setting und den maskierten Charaktern spannend aus.

Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Diese Frage hat sich Jyamma Games vermutlich vor knapp zwei Wochen gestellt: Das Entwicklerstudio kündigte nämlich stolz den Release-Termin für sein neues Soulslike Enotria: The Last Song an.

Nur einen Tag später wurde der Elden Ring-DLC komplett enthüllt. Und Überraschung - mit exakt demselben Veröffentlichungstermin! Jyamma Games reagiert mit dem einzig sinnvollen Schritt.

Indie-Soulslike wird verschoben: So steht's um den neuen Termin

Anscheinend ist der 21. Juni ein besonders guter Tag, um ordentlich Prügel zu kassieren. Denn das ist das Releasedatum, dass sich sowohl Jyamma Games für Enotria ausgesucht hatte als auch FromSoftware für die Shadow of the Erdtree-Erweiterung.

Auf der Steam-Page und dem X-Account (ehemals Twitter) des Studios ist das Release-Datum immer noch für Enotria gelistet, aber im Discord-Kanal kündigt Jyamma jetzt die Verschiebung an. Studio Chef Jacky Greco gibt explizit an, dass die Entscheidung aufgrund der Terminüberschneidung getroffen wurde und verrät auch gleich, wann es neue Infos zum Release gibt (via dotesports.com):

Am 21. März, während der Future Games Show, werden wir unseren Gameplay-Trailer veröffentlichen und bei der Gelegenheit werden wir euch auch wissen lassen, zu welchem neuen Termin unser Titel erscheint.

Hier könnt ihr euch solange schon einen anderen Trailer ansehen:

2:23 Soulslike mit sonnigem 'Urlaubs-Setting': Die Welt von Enotria ist im Genre mal was ganz anderes

Was ist eigentlich Enotria: The Last Song?

Das Spiel fällt im Souls-Genre sofort durch sein außergewöhnliches Setting auf. Während uns Vorreiter Dark Souls und Co. in verseuchte Sümpfe, düstere, verfallene Gassen und unheimliche Wälder schickten, wählt Enotria ein sonniges, mediterranes Ambiente.

Das Soulslike basiert auf italienischer Folklore und führt uns in geradezu malerische, bunte und fantasievolle Gegenden. Allerdings warten dort sowohl dunkle Geheimnisse als auch die typischen Herausforderungen auf uns: also jede Menge Gemetzel, knackige Bosskämpfe inklusive.

Mehr neue Soulslikes gibt's in unserer Liste:

Mehr zum Thema Soulslikes 2024: Diese 6 Spiele und DLCs müsst ihr unbedingt auf dem Zettel haben von Samara Summer

Besonders ist an Enotria auch, dass der Titel auf Masken als Gameplay-Mechanik setzt. Diese nehmen wir unseren besiegten Feinden ab, um neue Spielweisen freizuschalten. Jede davon soll ihre eigenen Vor- und Nachteile mitbringen und wir können mehrere gleichzeitig besitzen und zwischen ihnen wechseln. Außerdem sind diese Gesichtsbedeckungen modifizierbar. In Talentbäumen schalten wir nämlich neue Fähigkeiten für sie frei.

Auf welchen Plattformen erscheint Enotria? Entoria wird auf PS5, Xbox Series X/S und dem PC verfügbar sein.

Die Terminverschiebung ist sicherlich die richtige Entscheidung. Schließlich ist Shadow of the Erdtree für viele Genre-Fans das Soulslike-Highlight des Jahres, neben dem der Indie-Titel wohl wenig Beachtung finden würde.

Hier findet ihr die neuesten Infos zum Thema Shadow of the Erdtree:

Stellt sich allerdings die Frage, wie viel Zeit Jyamma Games uns geben wird, mit dem Elden Ring-DLC fertig zu werden und wieder Appetit auf neue Souls-Kost zu verspüren. Schließlich soll Shadow of the Erdtree sehr umfangreich werden.

Was sagt ihr? Werdet ihr euch Enotria anschauen und seid ihr froh, dass das Spiel nun verschoben wird?