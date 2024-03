Dieses Spiel hat Angst vor dem Elden Ring-DLC, aber nicht vor Black Myth: Neues Release-Datum für Soulslike lässt uns mit dem Kopf schütteln

Zu Enotria gibt es Neuigkeiten in Sachen Releasetermin, Plattformen und Demo.

Wir haben Enotria: The Last Song vor einigen Wochen als den "größten Pechvogel des Jahres" bezeichnet. Kaum war der Release des Soulslikes angekündigt, wurde nämlich der Elden Ring-DLC mit exakt demselben Termin enthüllt: dem 21. Juni.

Indie-Entwickler Jyamma Games beschloss daher, den Plan noch mal umzuschmeißen und ein anderes Datum zu wählen. Über den neu gewählten Termin wundern wir uns allerdings.

Souls-Konkurrenz gibt's auch beim neuen Release

Gestern wurden während der Future Games Show jede Menge Trailer gezeigt, unter anderem auch Material zu Enotria. Das verriet dann auch gleich den neuen Release-Termin: Das Team hat den 21. August gewählt, also genau zwei Monate nach Veröffentlichung der Shadow of the Erdtree-Erweiterung, beziehungsweise dem ursprünglichen Termin.

Das klingt zunächst mal vernünftig, verwundert aber dennoch, wenn wir uns anschauen, welches andere Spiel nur einen Tag vorher, also am 20. August, herauskommt, nämlich Black Myth: Wukong. Nebem dem Elden Ring-DLC dürfte das der Souls-Titel sein, dem Genre-Fans in diesem Jahr am meisten entgegenfiebern.

Ob sich Jyamma Games also einen Gefallen tut, das Spiel direkt nach dem nächsten großen Konkurrenten zu veröffentlichen, ist fraglich. Natürlich ist es möglich, dass Black Myth nicht das hält, was sich die Souls-Community davon erhofft und die Tests dementsprechend kritisch ausfallen.

In dem Fall könnte es natürlich sein, dass viele Fans dann stattdessen zu Enotria greifen. Allerdings wäre es sicher ein riskantes Pokerspiel, auf diese Möglichkeit zu hoffen.

Vermutlich geben bei der Terminwahl eher ganz andere taktische und wirtschaftliche Faktoren im Hintergrund den Ausschlag, die sich nur schwer nachvollziehen lassen.

Hier könnt ihr euch noch mal eine Übersicht über die Souls-Releases in diesem Jahr verschaffen:

Weitere Neuigkeiten zum Soulslike

Eine weitere neue Info ist übrigens eine schlechte Nachricht für Xbox-Fans. Zunächst erscheint das Soulslike nämlich nun nur für PC und PS5, nicht für Xbox Series X/S wie vorher geplant.

Hierzu erklärt Studio-CEO Giacomo Greco auf dem Discord-Server, man verstehe die Enttäuschung der Fans und wolle das Spiel gerne auch in der Zukunft noch auf die Xbox bringen. Zunächst wolle man aber sicherstellen, die Versionen für PS5 und PC besser optimieren zu können. Der CEO verrät zudem, dass ein Team von lediglich 60 Personen an dem Spiel arbeite.

Eine gute Neuigkeit gibt es allerdings auch, denn bald soll eine Demo öffentlich auf PS5 und PC verfügbar sein, in der wir erste Anspieleindrücke sammeln können. Ein genaues Datum gibt es derzeit noch nicht.

Das ist Enotria

Enotria wählt für ein Souls-Spiel ein ungewöhnlich malerisches Setting. Statt in Giftsümpfe und zerfallene gotische Burgen geht es hier in sonnige, mediterrane Gefilde. Die Geschichte basiert auf italienischer Folklore. Trotz Urlaubsflair will das Action-RPG aber klassische, knüppelharte Souls-Herausforderungen bieten.

2:26 Soulslike im Italien-Urlaub: Enotria bietet ein im Genre ungewöhnliches Setting

Besonders wichtig ist dem Entwicklerteam dabei der Rollenspielaspekt, also dass wir unseren Spielstil möglichst individuell anpassen können. Wir können uns dazu in einem Fähigkeitenbaum mit 68 verfügbaren Skills austoben. Dazu kommen noch 30 Masken, die ebenfalls unterschiedliche Spielstile erlauben, 120 Waffen und 45 Zauber.

Insgesamt soll uns das Soulslike über 40 Stunden beschäftigen und dabei in drei große Hauptregionen führen. Gerade die Kombination aus Setting und dem Aspekt der Masken, die hier eine wichtige Rolle spielen, macht das Action-RPG spannend.

Was sagt ihr zum neuen Termin und den zwei konkurrierenden Spielen? Wollt ihr einen der beiden Titel zocken oder vielleicht sogar beide?