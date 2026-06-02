Sowjetische Open World: In diesem PS5-Spiel ballert ihr euch jetzt günstig durch eine andere Realität!

Die Welt dieses PS5-Shooters wirkt teils wunderschön, ist aber eine albtraumhafte Dystopie.

Wer schon lange auf ein neues BioShock wartet, kann sich jetzt zum Sparpreis mit einer der besten Alternativen trösten: Den PS5-Shooter mit sowjetischer Open World bekommt ihr gerade bei Amazon im Sonderangebot. Für das Actionspiel, dessen UVP im PlayStation Store noch immer bei 69,99€ liegt, bezahlt ihr dort jetzt nur noch 19,99€. Hier geht's direkt zum Deal:

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Schöne neue Sowjetunion: Das ist der atmosphärische PS5-Shooterhit!

Die sowjetische Spielwelt wird stellenweise hervorragend in Szene gesetzt.

Wir sprechen von Atomic Heart, das mit seiner Mischung aus einer skurrilen, dystopischen Spielwelt, die auf gewaltigen technologischen Fortschritten basiert, und einer alternativen Weltgeschichte wie eine Mischung aus BioShock und Wolfenstein wirkt. Wir befinden uns in einer Version der Sowjetunion, die nach dem Zweiten Weltkrieg die Roboterforschung rasant vorangetrieben und das Land zunächst in eine Utopie verwandelt hat – bis alles schiefgeht.

Im Spiel bekommen wir zwar noch einiges vom alten Glanz zu sehen, müssen uns jedoch vor allem mit durchgeknallten Robotern herumschlagen, wozu uns nicht nur diverse Nahkampf- und Schusswaffen, sondern auch ein futuristischer Roboterhandschuh zur Verfügung stehen. Letzterer verschafft uns übermenschliche Fähigkeiten, die uns beispielsweise Feinde per Telekinese in die Luft werfen oder sie mit Schockangriffen lähmen lassen.

1:03 Atomic Heart: Im Gameplay-Trailer geht es reihenweise Soviet-Robotern an den Kragen

Autoplay

Durch diese Fähigkeiten, die noch dazu mit einem umfangreichen und motivierenden Progressionssystem verbunden sind, und durch die spektakulären Bosskämpfe ist das Kampfsystem tatsächlich ein Highlight des Spiels. Das kann man von der Open World leider nicht behaupten. Zwar bietet Atomic Heart hervorragendes Artdesign und zumindest stellenweise eine packende Inszenierung sowie eine Menge bizarrer Sehenswürdigkeiten.

Zwischen diesen Sehenswürdigkeiten gibt es aber auch viele graue Gänge und unnötige Wege. Als kompakteres, lineares Spiel wäre Atomic Heart deshalb vielleicht besser gewesen. Dennoch bietet der First Person Shooter in seinen guten Momenten ein fesselndes Erlebnis, das zumindest nahe an das offensichtliche Vorbild BioShock Infinite heranreicht, und damit ist Atomic Heart den Sparpreis im aktuellen Angebot absolut wert.