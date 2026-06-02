In diesem Brettspiel steckt ihr zusammen auf einem Schiff fest und müsst einen Hafen ansteuern.

Ihr habt Freund:innen zum Spieleabend eingeladen und wisst schon, welche Spiele genau gespielt werden sollen – und plötzlich stehen wesentlich mehr Leute vor euch, weil mehrere Personen noch Parter:innen oder Bekannte mitbringen.

Normalerweise bedeuten mehr Personen auch mehr Spaß, aber gerade bei Brettspielen ist es schwierig, gute Spiele zu finden, die auch in großen Gruppen spielbar sind. In solchen Momenten kommt Feed the Kraken wie gerufen, denn das Piratenspiel ist mit bis zu elf Personen spielbar und kann auch einfach mit Anfänger:innen gespielt werden.

Wie das Brettspiel gespielt wird

Die Spielgruppe steuert ein Schiff durch die Karibik und versucht, einen Zielhafen zu erreichen. Allerdings gibt es verschiedene Fraktionen, die jeweils einen anderen Hafen ansteuern wollen: Die Matrosen wollen das sichere Festland, während die Piraten lieber ins Bermudadreieck segeln wollen. Und dann gibt es noch den Kult-Führer, der die gesamte Mannschaft dem Krakenfürsten als Abendessen servieren will.

Wohin wird euch eure Piratenreise bringen?

Zu Beginn jeder Runde wird ein Kapitän bestimmt. Dieser muss dann einen Lieutenant und einen Navigator bestimmen. Sobald das getan ist, wird über das Trio abgestimmt, indem kleine Holzpistolen eingesetzt werden. Je mehr Pistolen ihr einsetzt, desto weniger zufrieden seid ihr mit der Auswahl. Wenn genug Pistolen eingesetzt wurden, meutert die Mannschaft und die Person mit den meisten Pistolen wird der neue Kapitän und bestimmt neue Personen für die beiden anderen Posten.

Sobald das Trio von der Mannschaft abgesegnet wurde, ziehen der Kapitän und der Lieutenant zwei Navigationskarten, die das Schiff in eine bestimmte Richtung lenken, und deponieren eine davon in der Schatzkiste. Dann erhält der Navigator die Kiste und muss aus den beiden Karten eine auswählen, in deren Richtung das Schiff dann auch fährt.

Dann wird der neue Kapitän bestimmt und das Spiel wiederholt sich. Das Spiel endet, wenn eines der drei Endfelder erreicht ist, und je nachdem, wo das Schiff gelandet ist, gewinnen die Matrosen, die Piraten oder der Kult.

Wenn ihr euch weniger für Brettspiele, aber für Piraten interessiert, dann schaut euch doch mal diesen Artikel an, in dem mein Kollege Frederic die sieben besten Videospiele mit Piraten gesammelt hat.

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Ihr könnt niemandem trauen

Der Reiz von Feed the Kraken liegt darin herauszufinden, welche Person zum welchem Team gehört. Wie man es von anderen Social Deduction Spielen wie die Werwölfe von Düsterwald kennt, eskalieren dann gerne mal die Diskussionen darüber, wer eigentlich genau welche Pläne verfolgt und wer auf keinen Fall mehr zum Kapitän bestimmt werden darf.

Besonders der Kult-Führer sorgt für Abwechslung, da er während der Reise andere Spieler:innen überzeugen kann, dem Kult beizutreten, sodass sich die Motive während des Spiels ändern können. Je nachdem, welche Gebiete auf der Reise durchquert werden, treten außerdem noch bestimmte Ereignisse in Kraft, bei denen ihr die Kabinen anderer Mitglieder durchsuchen könnt oder ihnen die Zunge herausschneidet.

Nur Menschen, denen ihr vertraut, sollten das Schiff steuern dürfen.

Obendrein verfügt jede Person über Spezialfertigkeiten, die das Spiel weiter beeinflussen können. So können Meutereien verhindert oder mehr Navigationskarten gezogen werden. Kurzum: Es wird eine verrückte Reise werden und je mehr Leute mitmachen, desto spaßiger wird es auch.

Dazu sieht das Spielmaterial einfach Bombe aus und die große Schiffsfigur ist nicht nur edel, sondern kann auch selbst bemalt werden. Also, Schiff ahoi, ihr Landratten!