Spanien sagt Manga-Piraterie den Kampf an und verhaftet Betreiber hinter der größten illegalen Manga-Webseite des Landes – auch um einen bekannten One Piece-Leaker gibt es Gerüchte

Gol D. Roger mag der König der Piraten sein, doch bei Manga-Piraterie verstehen zumindest die spanischen Behörden keinen Spaß. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Der spanischen Polizei ist ein großer Schlag gegen Manga-Piraterie gelungen, der auch potenzielle Auswirkungen auf die One Piece-Community hat. Wie Bleeping Computer berichtet, wurden vier Personen festgenommen sowie der Betrieb der Seite eingestellt.

Die Ermittler beschlagnahmten demnach im Zuge der Razzia in Almería unter anderem zwei USB-Geräte, die in einem Wandthermometer versteckt worden waren. Auf ihnen lagen Kryptowährungs-Wallets mit einem Gegenwert von über 470.000 Dollar. Der Gesamtschaden durch entgangene Einnahmen für Verlage und Autoren wird auf rund 4,7 Millionen Dollar beziffert.

0:37 Neuer One Piece-Ableger mit Nami in der Hauptrolle hat endlich ein Releasedatum

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Warum die One Piece-Community sofort an einen Leaker dachte

Redon ist einer der bekanntesten One Piece-Leaker der westlichen Community und Moderator des einstigen "Arlong Park"-Forums – vor der der Einstellung der Webseite vor mehreren Jahren war das eines der wichtigsten englischsprachigen Spoiler-Hubs der Serie. Bekannt über ihn ist lediglich, dass er aus der spanischen Hauptstadt Madrid operiert.

Der spanische Großeinsatz gegen Manga-Piraterie reichte der Community sofort als Verbindung, um über eine vermeintliche Haft des Leakers zu spekulieren.

Ein solcher Beitrag auf X stammte von "ricktwinn", laut dem Redon weiterhin in Gewahrsam sei und von weiteren Leakern "verpetzt" wurde.

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In einem Beitrag im "OnePieceSpoilers"-Subreddit wurde die Behauptung jedoch schnell eingeordnet: Redon war zum fraglichen Zeitpunkt noch auf X aktiv, retweetete Beiträge und machte auch sonst keine Anzeichen, dass er festgenommen sei.

Darauf deuteten auch die Berichte in den vergangenen Tagen hin, denn die Leaks zu One Piece-Kapitel 1.181 sind zu den gewohnten Zyklen im Netz aufgetaucht.

In naher Zukunft könnte sich das jedoch ändern, wie Nutzer*innen im OnePieceSpoilers-Subreddit spekulieren: Demnach könne es sein, dass aktuelle und kommende Zusammenfassungen von Redon ein wenig später kommen, da dieser keine Risiken eingehen will.

Avatar-Leaker ebenfalls festgenommen

Die Razzia in Spanien war in den vergangenen Stunden nicht der einzige Versuch, internationale Leaker-Gruppen zu zerschlagen. Wie Polygon berichtet, wurde in Singapur ein Mann festgenommen, der zuvor den Animationsfilm Avatar: Der Herr der Elemente in Teilen geleakt hatte, der ihm laut eigener Aussage von Nickeloden "aus Versehen zugesandt wurde".

Die komplette Story rund um den Leak könnt ihr euch im oben verlinkten Artikel durchlesen.

Wie steht ihr zur "Leak-Kultur" rund um beliebte Mangaserien wie One Piece?