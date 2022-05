90 im GamePro-Test und bald gratis mit Switch Online: Probiert Spelunky2 unbedingt mal aus

Das Nintendo Switch Online-Abo bietet nicht nur Zugriff auf ältere Nintendo-Spiele, sondern enthält auch immer wieder die sogenannten Game Trials. Dann könnt ihr in der Regel eine Woche lang das komplette Spiel ausprobieren und spielen, so viel ihr wollt. Dafür müsst ihr abseits des normalen Abo-Preises nichts bezahlen und dieses Mal steht mit Spelunky 2 ein echtes Highlight an.

Spelunky 2 eine ganze Woche lang kostenlos spielen

Darum geht's: Nintendos Game Trials gehören zum Switch Online-Abo, das ihr vielleicht sowieso schon abonniert habt (zum Beispiel, um auch SNES-Titel auf eurer Switch oder überhaupt online zocken zu können). Bisher konnten darin zum Beispiel schon Titel wie Dead Cells, Among Us, Terraria oder Overwatch kostenlos ausprobiert werden. Und nächste Woche gibt es einen besonderen Leckerbissen mit Spelunky 2.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu Spelunky 2 ansehen:

Was ist Spelunky 2 für ein Spiel? Zuallererst: Ein sehr gutes Spiel. Ansonsten bekommt ihr es hier mit einem Roguelike zu tun, in dem ihr Höhlen erkundet. Darin trachten euch haufenweise Gegner nach dem Leben und ihr könnt allerlei Items und Hilfsmittel finden. Die Levels sind stets prozedural generiert und wenn ihr das Zeitliche segnet, geht der Spaß von vorne los.

Schon das erste Spelunky war ein kleiner Genre-Meilenstein. Ohne dieses Spiel hätte es Titel wie Hades, Dead Cells oder The Binding of Isaac: Rebirth wohl nicht gegeben. Aber eben auch diesen Nachfolger hier nicht, der die geniale Formel noch einmal verbessert, unzählige sinnvolle Erweiterungen mit sich bringt und uns im GamePro-Test schlicht begeistert hat:

38 6 Spelunky 2 im Test: (Viel) besser geht's nicht

So läuft das Game Trial: Ihr habt ab dem 25. Mai eine ganze Woche lang Zeit, Spelunky hoch und runter zu spielen. Ihr könnt es sogar jetzt schon vollständig herunterladen, installieren und bekommt dann Zugriff auf das gesamte Spiel, ohne Einschränkungen. Ihr müsst dafür nichts extra bezahlen, wenn ihr schon ein Switch Online-Abo habt und dürft dann bis zum 31. Mai zocken.

Für besondere Sparfüchse gilt: Es gibt auch die Möglichkeit, Nintendo Switch Online für begrenzte Zeit auf Probe und somit gratis zu testen, falls ihr das noch nicht getan habt.

Kennt ihr Spelunky (2) schon oder probiert ihr es jetzt aus?