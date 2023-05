Spider-Man 2 - Insomniac bestätigt: Kein Koop und ich bin froh darüber

Eigentlich kann Tobi allem mit Superhelden-Thematik nur wenig abgewinnen. Batman und Spider-Man sind für ihn aber die großen Ausnahmen, dementsprechend gerne hat er auch nahezu alle Spiele mit den beiden Helden in den Hauptrollen gespielt. An den aktuellen Spider-Man-Spielen ist er besonders vom virtuellen "Schwinggefühl" begeistert und hofft, dass es das auch in Spider-Man 2 schafft.