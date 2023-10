Spider-Man 2: Mit einer einfachen Option könnt ihr eines der nervigsten Dinge im Spiel skippen

Spider-Man 2 bietet nicht nur Action, sondern auch ziemlich viele Rätsel.

Wer in Spider-Man 2 nur Action will, stört sich womöglich an den vielen Rätseln im Spiel, die nach einer Weile ziemlich eintönig werden. Aber glücklicherweise können die einfach übersprungen werden, wenn ihr feststeckt. Es gibt sogar eine Option, fast alle Puzzles im Spiel stark zu vereinfachen. Ein echter Segen für alle, die keinen Nerv für die Denksportaufgaben haben oder zum Beispiel durch Einschränkungen daran gehindert werden, sie zu lösen.

Spider-Man 2 lässt euch Rätsel einfacher machen oder gleich ganz überspringen

Darum geht's: Wie seine beiden Vorgänger Spider-Man und Spider-Man: Miles Morales trumpft Marvel's Spider-Man 2 ebenfalls mit umfangreichen Accessibility-Optionen auf. Dazu zählt auch die Möglichkeit, die Rätsel im Spiel deutlich zu vereinfachen.

Wem das noch nicht reicht, der kann aber auch jedes einzelne Rätsel überspringen. Steckt ihr also irgendwo fest, weil ihr eines der Puzzles nicht lösen könnt, liegt die Rettung nur zwei, drei Knopfdrücke entfernt.

1:13 Marvel's Spider-Man 2 schwingt sich mit dem Launch-Trailer auf die PS5

So macht ihr euch die Rätsel deutlich einfacher:

Es gibt die Möglichkeit, in den Optionen eine Einstellung zu tätigen, die die meisten Puzzles im Spiel deutlich weniger komplex macht.

Geht in die Einstellungen und dort zu den Gameplay-Einstellungen.

Bei den Schwierigkeitsgrad-Einstellungen findet ihr auch einen Challenge-Modifier namens Rätsel vereinfachen oder "Simplify Puzzles".

Stellt diese Option auf An, um die allermeisten Rätsel im Spiel deutlich leichter zu machen.

So lassen sich allerdings nicht komplett alle Rätsel beeinflussen. Es gibt wohl einige Rätsel in den Haupt-Storymissionen, die davon nicht betroffen sind, aber falls ihr mit denen Schwierigkeiten haben solltet, gibt es auch dafür eine Lösung.

So überspringt ihr die Rätsel in Spider-Man 2:

Hängt ihr bei einem Puzzle in Spider-Man 2 fest und kommt partout nicht auf die Lösung, müsst ihr für des Rätsels Lösung nicht extra den Controller beiseite legen, das Handy rauskramen und eine Internetsuche starten. Stattdessen reicht ein Blick ins Pause-Menü.

Drückt den Optionen-Knopf auf eurem DualSense-Controller, um das Spiel zu pausieren.

Wählt die Option "Rätsel überspringen" aka "Skip Puzzle".

Das Rätsel wird automatisch für euch gelöst und ihr könnt einfach weiterspielen.

Vorbildliche Accessibility-Optionen: Entwicklerstudio Insomniac Games gibt sich auch bei Spider-Man 2 wieder große Mühe, möglichst viele Barrieren abzubauen. Wir können beispielsweise die Spielgeschwindigkeit anpassen, Quick Time Events automatisch abschließen lassen, die Steuerung massiv anpassen und vieles mehr.

Auch im Hinblick auf die Grafik könnt ihr an vielen Schrauben drehen. Beispielsweise lassen sich Chromatische Aberration, Bewegungsunschärfe , Filmkörnung und Tiefen(un)schärfe nach Belieben einstellen.

Wie findet ihr die Rätsel in Spider-Man 2 und was sagt ihr zu der Möglichkeit, sie anzupassen oder gleich ganz zu skippen, nutzt ihr so etwas?