Marvel's Spider-Man 2: New Game Plus-Update hat einen Termin und bringt auch neue Anzüge

Ein neues Spider-Man 2-Update, neue Anzüge.

Kurz vor Release am 20. Oktober 2023 gab Entwickler Insomniac Games bekannt, dass es zwar einen New Game Plus-Modus für Marvel's Spider-Man 2 geben wird, aber leider verspätet. Wann genau, stand nicht fest, jetzt wissen wir aber endlich mehr. In einem Post auf dem PlayStation Blog haben die Entwickler*innen ein wenig über das kommende Update 1.002 gesprochen. Hier fassen wir das Wichtigste zusammen.

Wann erscheint das Update? am 7. März 2024

am 7. März 2024 Wie groß wird das Update auf der PS5? noch unbekannt

noch unbekannt Was ist im Patch enthalten? New Game Plus-Modus neue Anzüge neue Fotomodus-Features neue Barrierefreiheitsoptionen



Beim lang ersehnten "Neues Spiel+"-Modus können wir das Spiel endlich auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielen, unser bislang gesammelten Anzügen und Fähigkeiten aber behalten. Bei der Gelegenheit können wir dann auch völlig neue Inhalte freischalten.

Insomniac nennt hier bislang ultimative Stufen sowie goldene Geräte-Designs. Außerdem gibt neue Anzug-Varianten für Peters Symbionten-Anzüge, sofern ihr sie vorher über die ultimativen Stufen im NG+-Modus freigeschaltet habt. Es soll aber noch mehr geben. Wenn das Update samt Patch Notes da ist, wissen wir mehr.

Neue Anzüge für Peter und Miles

Falls ihr die beiden Spidey komplett neu einkleiden wollt, haben wir ebenfalls gute Nachrichten: Es gibt komplett neue Anzüge, die (früher oder später) kostenlos ins Spiel kommen.

Zu den direkt kostenlosen neuen Anzügen zählen die Hellfire-Gala-Anzüge:

Wir haben Marvels Hellfire-Gala-Anzüge für Peter und Miles hinzugefügt! Peter trägt das von Russell Dauterman entworfene Design und Miles erhält sein ikonisches Aussehen von Bernard Changs wunderschönem Hellfire-Gala-Cover für Miles Morales: Spider-Man #8.

Miles und Peter bekommen beide ihren eigenen neuen Anzug.

Für die zwei "Coll & Hip"-Anzüge gibt es einen Vorabzugang, der vorerst (!) 4,99 Euro kostet. Alle zwischen dem 7. März und 5. April getätigten Käufe spendet PlayStation an Gameheads, was Jugendliche aus einkommensschwachen Verhältnissen und People of Color unterstützt – allerdings gilt das nur für die in den USA gekauften Anzüge und bis zu einer maximalen Spendensumme von 1 Million US-Dollar.

Im "Cool & Hip"-Anzugpaket sind enthalten:

„Cooler Anzug“ für Peter

„Hipper Anzug“ für Miles

10 Fotomodus-Sticker

·2 Fotomodus-Rahmen

Wer sich die schicken Anzüge zulegen will, muss aber nicht zur Geldbörse greifen. Das Anzugpaket wird zu einem späteren Zeitpunkt kostenlos im Spiel erhältlich sein. Wann, nennt Insomniac aber nicht.

Cool & Hip ist bei den neuen Anzügen Programm.

Alle Anzüge, die es bislang ohne das Update in Spider-Man 2 gibt, haben wir euch hier zusammengefasst:

Barrierefreiheit

Auch bei den Einstellungsmöglichkeiten tut sich was, genauer gesagt bei denen für mehr Barrierefreiheit. Hier erweitert Insomniac das Spiel um die folgenden die Optionen:

Audiodeskriptionen

Screenreader

Hochkontrast-Umrisse

erweiterte Untertitel für Filmsequenzen

Die vollständige Auflistung der Accessibility-Features findet ihr auf der Support-Seite von Insomniac.

Wie sehr freut ihr euch auf New Game Plus? Werdet ihr euch erneut mit Miles und Peter durch New York City schwingen? Wie gefallen euch die neuen Anzüge? Lasst uns eure Meinung gerne in den Kommentaren wissen.