Spider-Man - Insomniac stellt sich Downgrade-Vorwürfen wegen Pfützengröße

In der vergangenen Woche kochten die Gemüter von Spider-Man-Fans hoch, denn der kommende PS4-Exklusivtitel musste sich Downgrade-Vorwürfen stellen. Der Grund? Ein paar Pfützen haben sich verändert.

Spaß ohne Superkräfte

So spielen sich Peter Parker und Mary-Jane

In einem Reddit-Post (via GameSpot) verglich ein User veröffentlichtes Material von Spider-Man aus den Jahren 2017 und 2018 und kam zu dem Schluss, dass sich die Größe von ein paar Wasserlachen auf der Straße sowie andere Details im Laufe der Zeit verändert hätten. Schell wurden auf Twitter Downgrade-Vorwürfe laut, in denen behauptet wurde, bestimmte Elemente seien verändert wurden, um die Framerate stabil zu halten.

Entwickler Insomiac Games schritt schnell ein, um die Pfützen-(und Downgrade)-Gerüchte zu unterbinden:

It’s just a change in the puddle size, there’s no downgrade at all — Insomniac Games (@insomniacgames) August 20, 2018

Auch Community Director James Stevenson mischte sich in die Wasserlachen-Debatte ein, um klarzustellen, dass die fragliche Pfütze nur verschoben worden wäre:

I told you the puddle was moved. That isn’t the issue. Shadows move to when you change the lighting. As does what detail appears. And compression does crush fine detail. The suit texture appears no problem on the TV, but is lost by video compression — James Stevenson (@JamesStevenson) August 22, 2018

Er versicherte, dass er mit verschiedenen Entwicklern innerhalb von Insomniac Games geredet und kein Downgrade stattgefunden hätte. Die Pfützen seien nicht aus Performance-Gründen irgendwohin verschoben worden, sondern wahrscheinlich lediglich aus Design-Gründen.

Auch die Kritik am sich verändernden Spider-Man-Anzug verwarf er mit der Erklärung, dass das Spiel kein Downgrade erfahren hätte, sondern die aktuelle Technik tatsächlich besser sei als die, die bei der Aufnahme des ersten Materials verwendet wurde:

yeah I mean, bright sunlight causes concrete to blow out and look bright. plus our post effects ( DOF and motion blur tech in particular) are way better in 2018, which causes stuff to be blurrier when pulled like that, but that's because it's supposed to look good IN MOTION — James Stevenson (@JamesStevenson) August 28, 2018

Es scheint also so, als müssten wir uns um ein Downgrade von Spider-Man doch keine Sorge machen. Mehr über das Spiel und wie sich Spidey so schlägt, erfahrt ihr nächste Woche in unserem Review.

Spider-Man und seine Pfützen erscheinen am 7. September exklusiv für PS4.