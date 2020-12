Spider-Man Miles Morales: Neues Update bringt 60 fps-Modus mit Raytracing

Wer Spider-Man Miles Morales auf der PS5 spielen will, hatte bislang die Wahl aus zwei Grafikmodi. Der erste setzte auf Qualität, höhere Auflösung und Raytracing-Effekte, hatte aber "nur" eine Framerate von 30 fps. Im Performance-Modus flitzte das Spiel dagegen mit 60 fps über den Bildschirm, dafür musste man aber eine geringere Auflösung in Kauf nehmen und auf Raytracing-Effekte verzichten.

Nicht wenige wünschten sich deshalb einen Mix dieser beiden Modi und offenbar hat Entwickler Insomniac genau zugehört. Denn ein jüngst veröffentlichtes Update für das Open World-Spiel fügt eben einen solchen "Best of both worlds-Modus" hinzu. Dieser hört auf den Namen "Performance RT" und ist sowohl im Hauptmenü, als auch im Menü während des Spiels aktivierbar.

Das sind die Einschränkungen im Performance RT-Grafikmodus

Der Modus beweist, dass 60 fps und beeindruckende Raytracing-Effekte gleichzeitig möglich sind, allerdings müssen im Performance RT-Modus auch ein paar Abstriche gemacht werden. Laut Spielmenü sind das die folgenden Punkte:

geringere Auflösung

verringerte Qualität von Reflexionen

geringere Fußgängerdichte

Trotz dieser Einschränkungen ist dieser Modus aber ein sehr guter Kompromiss, der sowohl ein flottes Gameplay gewährleistet, als auch einiges fürs Auge bietet. Das angesprochene Update ist ab sofort auf der PS5 verfügbar.

Spider-Man Miles Morales gehört zu den besten Spielen, die ihr derzeit auf Sonys neuer Konsole spielen könnt. Alles Wichtige hat Kollege Hannes in seinem Test zusammengefasst:

Freut ihr euch über den Performance RT-Modus?