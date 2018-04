Spider-Man - Open World-Spiel soll Power der PS4 Pro voll ausreizen

Nachdem Marvel's Spider-Man nun endlich einen festen Release-Termin bekommen hat, trudeln nach und nach neue Infos zum kommenden PS4-Exklusivspiel von Insomiac Games ein. Auf Twitter beantworten die Macher aktuell brennende Fragen der Community und gingen dabei unter anderem auf den PS4 Pro-Support von Spider-Man ein (via DualShockers).

Auf PS4 & PS4 Pro mit 30 Bildern Pro Sekunde

Spider-Man wird sowohl auf der PS4 als auch auf der PS4 Pro mit 30 FPS laufen. Das gab Insomniac Games bereits vor einigen Tagen gegenüber GameInformer bekannt.

Auf die Frage eines Fans hin, warum das Spiel auf der PS4 Pro nicht mit einer höheren Bildwiederholrate läuft, gaben die Macher zu verstehen, die technischen Möglichkeiten des Systems dennoch voll auszureizen. Bei Spider-Man setze man 30 FPS, um "die bestmögliche Kombination aus Performance und Details zu erreichen".

Zur E3 2017 gab Insomniac Games zudem bekannt, dass Spider-Man auf der PS4 Pro ohne native 4K-Auflösung laufen wird und sich stattdessen auf Temporal Injection verlässt. Dass bedeutet, dass die Auflösung von 1080p auf einem 4K-Bildschirm nach oben skaliert wird, ähnlich wie beim Checkerboard Rendering. Diese Technik kommt bereits beim ebenfalls von Insomniac entwickelten 3D-Hüpfer Ratchet & Clank zum Einsatz.

Weitere Details zu den technischen Möglichkeiten von Spider-Man auf der PS4 Pro sowie die genauen Unterschiede zur PS4 werden wir spätestens zum Release des Spiels in Erfahrung bringen.

Spider-Man erscheint am 7. September 2018 exklusiv für die PS4. Neben einer Digital Deluxe Edition wird das Spiel ebenfalls in einer Special und in einer Collector's Edition erscheinen.