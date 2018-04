Bislang mussten wir uns lediglich damit zufrieden geben, dass sich Spider-Man irgendwann im Laufe dieses Jahres auf die PS4 schwingt. Nun hat Sony das konkrete Release-Datum des Open World-Spiels endlich enthüllt: Spider-Man erscheint am 7. September 2018 exklusiv für die PS4.

Gameplay, Story & Trailer

Alles, was ihr über Marvel's Spider-Man wissen müsst

Neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht

Passend zur Bekanntgabe des Release-Termins gibt's einen neuen Gameplay-Trailer zu Spider-Man, in dem wir neben Spidey in seinem Standard-Kostüm auch erstmals einen Blick auf Spider-Punk werfen können. Hier könnt ihr euch den neuen Trailer anschauen:

Alle Infos zur Digital Deluxe, Collector's Edition & Special Edition

Neben der Standard-Edition für die PS4 wird es eine Digital Deluxe Edition zu Spider-Man geben. Darin enthalten ist neben dem Hauptspiel das DLC-Paket "The City That Never Sleeps" mit weiteren Missionen, Anzügen für Spider-Man und Bösewichten, die wir bekämpfen können.

Spidey wird sich außerdem in einer Collector's Edition und eine Special Edition auf die PS4 schwingen. Folgende Inhalte stecken drin:

Collector's Edition

PS4-Spiel von Spider-Man

Mini-Artbook

Weiße Spinne-Sticker

Steelbook

Marvel's Spider-Man-Statue

3 zusätzliche Story-Kapitel im DLC-Paket "Die Stadt die niemals schläft"

Special Edition

PS4-Spiel von Spider-Man

Mini-Artbook

Weiße Spinne-Sticker

Steelbook

Boni bei Vorbestellung

Bestellt ihr Spider-Man vor, dürft ihr euch außerdem über folgende Vorbesteller-Bonusinhalte freuen:

ein Spidey-Anzugpaket (Spider-Punk und zwei geheime Kostüme)

das Spider-Drone Gadget

einen Spider-Man-Avatar fürs PSN

ein Spider-Man PS4-Theme

5 Extra-Fertigkeitenpunkte

Was ist Spider-Man für ein Spiel?

Spider-Man ist ein Action-Adventure, das uns in ein Open World-Manhattan schickt. Den Großteil des Spiels schwingen, schleichen, klettern und kämpfen wir uns im Kostüm von Spidey durch die Spielwelt, dürfen in einigen Abschnitten aber auch in die Haut von Peter Parker und Mary Jane schlüpfen.

Die Story des Spiels spinnt sich völlig losgelöst von den Comics und Filmen zusammen. Uns erwartet eine komplett neue Geschichte aus dem Spider-Man-Universum, die uns nicht nur einen älteren, erfahreneren Spidey/Peter Parker vorstellt, sondern uns mit Mr. Negative auch gegen einen recht unbekannten Haupt-Bösewicht antreten lässt. Alle Infos zu Gameplay & Story von Spider-Man findet ihr hier.

Entwickelt wird der kommende PS4-Blockbuster von Insomniac Games, die bereits für den abgedrehten Xbox One-Exklusivtitel Sunset Overdrive verantwortlich zeichnen. Die meisten von euch werden das Studio aus Los Angeles, Kalifornien aber wohl eher für seine Arbeiten an Ratchet & Clank und Spyro The Dragon kennen.

Außerdem dürft ihr euch über drei neue Screenshots freuen: