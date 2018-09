Ihr denkt ihr habt alle Anzüge in Marvel's Spider-Man freigeschaltet? Gut möglich, vielleicht habt ihr aber einen ganz besondern Anzug vergessen - Spideys ESU-Anzug.



Was zeigt der ESU-Anzug? Im Gegensatz zu den anderen 27 Anzügen, schwingt ihr abgesehen von Spideys Maske in Form von Peter Parker durch die Häuserschluchten New Yorks. Lockeres Empire State University-Shirt, Jeans und Sneaker.

Lasst euch nicht irritieren. Steht eure Anzeige im Feld "Anzüge" bei 100%, so bedeutet das nicht, dass der ESU-Anzug bereits freigeschaltet ist. Für diesen gibt es nämlich kein eigenes Feld im Menü.

Wie schalte ich den ESU-Anzug frei? Ihr müsst eine geheime Herausforderung meistern. Begebt euch hierfür an insgesamt 50 geheime Foto-Locations und drückt auf den Auslöser.

Wo genau sich diese Orte befinden, erfahrt ihr im Video von YouTuber JorRaptor.

Doch Vorsicht! Das Video enthält leichte Spoiler, die euch einige der Herausforderungen anhand eingeblendeter Symbole verraten.

Habt ihr alle 50 Bilder aufgenommen, wird der Anzug automatisch freigeschaltet.

Muss ich die geheimen Orte selbst finden? Bis Spidey Level 50 erreicht, ja. Habt ihr die maximale Stufe erreicht, schaltet ihr die Anzug-Modifikation "Annäherungssenor" frei. Mit ihr werden die Orte auf der Minimap sichtbar.

Mit welchem Anzug schwingt ihr euch am liebsten durch New York?