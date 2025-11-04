Dieses Spiel erscheint nach 23 Jahren endlich für PS5 und sieht fantastisch aus: Release schon diese Woche!

Die zauberhafte Spielwelt dieses Klassikers kommt in der Neuauflage noch viel besser zur Geltung.

Am 6. November, also am Donnerstag, erscheint die PS5-Neuauflage eines vor 23 Jahren erschienenen Spieleklassikers, die nicht nur dank der grafischen Verbesserungen, sondern vor allem dank des auch nach heutigen Maßstäben noch hervorragenden Artdesign optisch beeindruckt. Die physische Version, die als Extra ein schickes Mediabook mit Konzeptzeichnungen und Illustrationen mitbringt, könnt ihr euch jetzt hier bei Amazon schnappen:

Alternativ findet ihr die PS5-Version des Spiels auch bei MediaMarkt, auf Xbox Series und PC erscheint es hierzulande vorerst nur digital. Für alle, die wissen wollen, welche weiteren neuen PS5-Spiele uns im November sonst noch bevorstehen, haben wir hier ein paar der wichtigsten Neuerscheinungen aufgelistet:

Große Reise mit neuen Perspektiven: Das bietet die PS5-Neuauflage des Klassikers

Die atmosphärischen Schauplätze waren schon immer eine der großen Stärken Syberias.

Wir reden hier von Syberia Remastered, einer Neuauflage des schon damals grafisch beeindruckenden Adventure-Klassikers von 2002, für die der Name „Remastered“ reichlich untertrieben wirkt. Das Spiel wird nämlich keineswegs einfach nur mit etwas höherer Auflösung neu veröffentlicht, sondern technisch runderneuert.

Das bedeutet unter anderem, dass die statischen Perspektiven mit vorgerenderten Hintergründen abgeschafft wurden zugunsten richtiger 3D-Grafik mit einer beweglichen Kamera, die der Hauptfigur folgt. Trotzdem arbeitet das Adventure noch immer mit ungewöhnlichen Kameraperspektiven, durch die die wunderschöne Szenerie besser eingefangen wird als durch eine herkömmliche Schulterperspektive.

Die Architektur der von Benoît Sokal erschaffenen Spielwelt wirkt fremdartig und oft recht düster.

Bei Syberia handelt es sich um ein Rätsel-Adventure im Clockpunk-Setting: In einer alternativen Vergangenheit, in der komplexe mechanische Konstruktionen bis hin zu menschenähnlichen Automaten existieren, spielt ihr die New Yorker Anwältin Kate Walker, die in den Alpen eine alte Automatenfabrik abwickeln soll. Der scheinbar simple Auftrag entwickelt sich jedoch schon bald zu einem gewaltigen Abenteuer, das Kate bis nach Sibirien führt.

Spielerisch bleibt die Neuauflage dem Original weitgehend treu, allerdings wurden einige der komplexen und kniffligen Rätsel überarbeitet und ihr bekommt eine verbesserte Steuerung geboten. Nach wie vor ist es aber weniger das Gameplay als die Geschichte und die faszinierende und fremdartige Welt aus der Feder des Comiczeichners Benoît Sokal, die die Faszination von Syberia ausmachen.