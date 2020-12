Neue Spiele der Woche: Macht Platz, Cyberpunk 2077 ist endlich da

Es ist soweit, auch wir können es kaum glauben. Cyberpunk 2077 erscheint diese Woche endlich nach etlichen Verschiebungen und einem langen Entwicklungszyklus. Auch wenn die meisten von euch sich nach Night City verabschieden, zeigen wir euch in unserer Releaseliste, Spiele ihr daneben noch vom 7. bis zum 13. Dezember geboten bekommt.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Entwickler und Publisher jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Das Spiele-Highlight der Woche: Cyberpunk 2077

Release : 10. Dezember

: 10. Dezember Genre : Action-RPG

: Action-RPG Plattformen: PlayStation 4, Xbox One, abwärtskompatibel mit PlayStation 5 & Xbox Series X/S

Darum geht's: Cyberpunk 2077 ist das neue Action-RPG der Entwicklerschmiede CD Projekt Red. Die Witcher-Macher entführen euch in die Dystopie von Night City und lassen euch ein Cyberpunk-Abenteuer erleben. Taucht so als V in eine erwachsene Welt ab und erlebt einen düstere Geschichte. Das Abenteuer basiert auf dem Pen and Paper Cyberpunk 2020 und dessen Schöpfer Mike Pondsmith hat an dem Spiel ebenfalls mitgearbeitet.

Die neuesten Eindrücke zu Cyberpunk 2077 könnt ihr nachlesen:

Neue Spiele für PS4 und PS5

08. Dezember - Destiny 2 (PS5)

08. Dezember - Monster Sanctuary

08. Dezember - Puyo Puyo Tetris 2

08. Dezember - Temtem Early Access

10. Dezember - Cyberpunk 2077

12. Dezember - MXGP 20

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

08. Dezember - Call of the Sea

08. Dezember - Monster Sanctuary

08. Dezember - Puyo Puyo Tetris 2

09. Dezember - Autumn's Journey

09. Dezember - Do Not Feed the Monkeys

09. Dezember - I, AI

09. Dezember - Unto The End

10. Dezember - Cyberpunk 2077

11. Dezember - Killer Chambers 11

11. Dezember - My Hidden Things

11. Dezember - Panzer Dragoon Remake

11. Dezember - SiNKR 2

Neue Spiele für Nintendo Switch

07. Dezember - Drawn to Life: Two Realms

08. Dezember - DOOM Eternal

08. Dezember - Heroes of Loot

08. Dezember - Monster Sanctuary

08. Dezember - Puyo Puyo Tetris 2

09. Dezember - Ghostrunner

09. Dezember - I, AI

10. Dezember - OctaFight

10. Dezember - Pixeljunk Eden 2

10. Dezember - Tanuki Justice

11. Dezember - Autumn's Journey

11. Dezember - Space Invaders Forever

