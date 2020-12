Neue Spiele der Woche: Releases für PS4/PS5, Xbox One/Series X/S & Switch

So langsam geht das Jahr 2020 auf das Finale zu und Weihnachtszeit beginnt. Aber auch jetzt erscheinen noch eine Reihe an neuen Spielen, mit denen ihr euch über und zwischen den Feiertagen die Lockdown-Zeit vertreiben könnt. Große Blockbuster gibt es zwar nicht mehr, aber dafür viele kleine Releases.

Vielleicht ist für euch der ein oder andere interessante Titel dabei, alle neuen Spiele der Woche für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch findet ihr wie immer in unserer Übersicht.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Entwickler und Publisher jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Neue Spiele für PS4 und PS5

22. Dezember - Override 2: Super Mech League

22. Dezember - Nekopara Vol. 4

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

21. Dezember - Override 2: Super Mech League

23. Dezember - Solitaire 3D

25. Dezember - Super Sport Blast

Neue Spiele für Nintendo Switch

21. Dezember - Traffix

21. Dezember - Smart Moves

21. Dezember - Dungeon Limbus

22. Dezember - Landflix Odyysey

22. Dezember - Isolation Story

23. Dezember - Super Meat Boy Forever

24. Dezember - Kolumno

24. Dezember - Nosferatu Lilinor

24. Dezember - #Xmas, Super Puzzles Dream

24. Dezember - Kingdom Tales

24. Dezember - The Last Dead End

24. Dezember - Elliot

24. Dezember - Spirit Arena

24. Dezember - JDM Racing - 2

25. Dezember - Match Three: Pirates! Heir to Davy Jones

25. Dezember - BIT.TRIP BEAT

24. Dezember - Candy 2048 Challenge

25. Dezember - BIT.TRIP CORE

25. Dezember - BIT.TRIP VOID

25. Dezember - BIT.TRIP FLUX

25. Dezember - BIT.TRIP RUNNER

25. Dezember - BIT.TRIP FATE

25. Dezember - Dungenoid

26. Dezember - DungeonTop

26. Dezember - Door Kickers

26. Dezember - The Hong Kong Massacre

26. Dezember - Cube Life: Island Survival

26. Dezember - Match Three: Pirates! Heir to Davy Jones

28. Dezember - The Innsmouth Case

28. Dezember - Void Source

28. Dezember - Comic Coloring Book

28. Dezember - VIRUS: The Outbreak

28. Dezember - Lily of the Hollow - Resurrection

28. Dezember - Quell Reflect

29. Dezember - Wingspan

In jedem Monat könnt ihr euch auf PS4/PS5 mit PS Plus und auf der Xbox One/Series X/S mit den Games with Gold gleich mehrere neue Spiele abseits der Abo-Gebühren kostenlos herunterladen. Und auch der Games Pass sowie PS Now werden jeden Monat mit neuen Titeln versorgt. Alle Infos zu euren Abos bekommt ihr hier:

Auf welches Spiel freut ihr euch in dieser Woche am meisten?