Der Nintendo eShop hat diese Woche wieder mal eine Menge Deals für die Nintendo Switch zu bieten. Mit rund 1.100 Angeboten ist die Menge diesmal sogar besonders groß. Unter den Spielen befinden sich viele Indie-Hits, aber auch ein paar größere Titel. In diesem Artikel haben wir für euch zehn Highlights herausgesucht. Die Übersicht über alle Angebote findet ihr hier:

Moonlighter

Angebot gültig bis: 5. November

Moonlighter vermischt die Genres der Lebens- und Wirtschaftssimulation mit einem Dungeon Crawler und klassischen Roguelike-Elementen. Tagsüber betreiben wir unseren eigenen Laden, in dem wir Abenteurern Ausrüstungsgegenstände verkaufen. Nachts jedoch wagen wir uns heimlich selbst in den örtlichen Dungeon hinab, auf der Suche nach Beute, die wir am nächsten Tag verkaufen können. Machen wir ordentlich Gewinn, können wir unseren Laden nach und nach ausbauen oder auch Geld in Verbesserungen in unserer Heimatstadt investieren, die uns neue Möglichkeiten eröffnen. Unser Ziel ist aber letztendlich, uns selbst bis zum Ende des Dungeons durchzukämpfen und sein großes Geheimnis zu lüften.

Overcooked! All you Can Eat

Angebot gültig bis: 11. November

Overcooked! All you Can Eat bietet das komplette Overcooked!-Paket mit allen Inhalten aus Teil 1 und 2 in verbesserter Form sowie einigen zusätzlichen Köchen und Levels. Außerdem gibt es neben dem üblichen lokalen Koop einen neuen Online-Multiplayermodus. In Overcooked! ist es unsere Aufgabe, gemeinsam im Team ein Restaurant zu führen, wobei es nicht ums Management, sondern um Geschick und gute Zusammenarbeit bei der Zubereitung der Gerichte geht. Nur dann, wenn wir unser Vorgehen gut abstimmen und die Aufgaben vom Gemüseschneiden übers Fleischbraten bis hin zum Tellerwaschen klug verteilen, haben wir eine Chance, unsere hungrige und ungeduldige Kundschaft zufriedenzustellen und den Highscore zu knacken.

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition

Angebot gültig bis: 3. Dezember

Am 3. Dezember erscheint die Anniversary Edition von Danganronpa, im Nintendo eShop könnt ihr sie jetzt bereits mit Preisnachlass bestellen. Danganronpa ist ein schräges, makaberes Anime-Adventure, in dem wir an die Elite-High-School Hope's Peak Academy geschickt werden. Schon bald erkennen wir aber, dass die Schule eine Falle ist: Ein böser Teddybär hat die Macht übernommen und verkündet, dass nur derjenige die Schule lebend verlassen wird, der einen Mord begeht und damit davonkommt. Wird der Mörder jedoch entdeckt, wird er hingerichtet. Wird er hingegen nicht entdeckt, müssen alle anderen sterben. Als es die ersten Todesfälle gibt, müssen wir also schon aus Eigeninteresse unser Möglichstes tun, um sie aufzuklären.

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

Angebot gültig bis: 13. November

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech ist eine Mischung aus Rollen- und Kartenspiel, die im selben von Robotern bevölkerten Universum spielt wie SteamWorld Dig und SteamWorld Heist. Trotzdem handelt es sich zugleich um ein klassisches Fantasy-Szenario mit Zauberern, Drachen und Rittern. Die hübsche, handgezeichnete Spielwelt, die wir mit unserer Heldengruppe durchqueren, zeichnet sich durch den typischen SteamWorld-Humor aus. In den rundenbasierten Kämpfen wählen wir unsere Aktionen aus den Karten auf unserer Hand aus. Unser Deck können wir im Lauf der Reise mit zahlreichen neuen Karten verbessern, außerdem sammeln wir natürlich Schätze und Erfahrungspunkte.

Blasphemous

Angebot gültig bist: 11. November

Der Action-Plattformer Blasphemous fällt schon auf den ersten Blick durch seinen düsteren Look auf, der von der spanischen Inquisition inspiriert wurde und dementsprechend mit einer Menge religiöser Symbolik aufgeladen ist. Wir spielen den sogenannten Reumütigen, der zwischen Leben und Tod gefangen ist und sein Land von einem mysteriösen Fluch befreien muss. Nicht nur durch seine albtraumhafte Spielwelt und das groteske bis furchteinflößende Gegnerdesign erinnert Blasphemous an Titel wie Dark Souls, auch der Schwierigkeitsgrad der Kämpfe ist entsprechend hoch. Das blutige Actionsspiel ist daher das richtige für erwachsene Spieler:innen, die nach eine Herausforderung suchen.

The Sinking City

Angebot gültig bis: 5. November

The Sinking City ist ein Detektivabenteuer, das in einer düsteren, von den Horrorgeschichten H.P. Lovecrafts inspirierten Welt spielt. Als Privatdetektiv sollen wir in der langsam im Meer versinkenden Stadt Oakmont den Ursprüngen seltsamer Visionen auf die Spur kommen, die die Menschen hierher ziehen. Dabei können wir die Stadt frei erkunden und müssen selbst entscheiden, wie wir vorgehen wollen. Das erfordert echte Detektivarbeit und hohe Aufmerksamkeit für Details in den Gesprächen mit den Einwohnern sowie beim Auswerten von Indizien, sonst ziehen wir die falschen Schlüsse. The Sinking City ist also ein ziemlich forderndes Adventure, dafür gibt es uns aber bei jedem Erfolg auch das Gefühl, tatsächlich etwas geleistet zu haben.

Jurassic World Evolution: Complete Edition

Angebot gültig bis: 3. November

Die Complete Edition von Jurassic World Evolution enthält neben dem Hauptspiel alle DLCs, unter anderem auch die Erweiterung „Zurück zum Jurassic Park“, die euch die Ereignisse des ersten Films von 1993 nachspielen lässt. In Jurassic World Evolution bauen und verwalten wir unseren eigenen Dinosaurier-Freizeitpark und müssen darauf achten, dass wir bei der Planung keine Fehler machen, weil die Dinos sonst nämlich wie in den Filmen ausbrechen könnten. In diesem Fall können wir sogar selbst mit dem Betäubungsgewehr Jagd auf sie machen. Die meiste Zeit über ist Jurassic World Evolution aber eine eher gemütliche Aufbausimulation, die uns genug Zeit lässt, die hervorragend animierten und sich glaubwürdig verhaltenden Tiere zu betrachten.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Angebot gültig bis: 11. November

Wie schon im Vorgänger begleiten wir auch in Yooka-Laylee and the Impossible Lair wieder das Chamäleon Yooka und die Fledermaus Laylee wieder auf ihrer Reise durch knallbunte Welten. Diesmal jedoch spielen sich die Jump&Run-Levels jedoch in klassischem 2D ab, obwohl die Grafik nach wie vor 3D ist. In der Oberwelt hingegen steuern wir Yooka und Laylee aus der Top-Down-Perspektive. Hier gehen wir nicht nur von einem Level zum Nächsten, sondern müssen auch kleine Rätsel lösen, um den Weg frei zu machen. Die zwanzig sehr abwechslungsreichen Level können wir übrigens in einer beliebigen Reihenfolge angehen. Prinzipiell können wir sogar direkt zum finalen Bosskampf durchmarschieren, aber je mehr Abschnitte wir vorher abschließen, desto mehr Treffer können wir hier einstecken.

My Time at Portia

Angebot gültig bis: 11. November

My Time at Portia ist eine Mischung aus Aufbauspiel und Lebenssimulation ganz im Stile eines Harvest Moon oder Stardew Valley. Allerdings ist es hier kein alter Bauernhof, dem wir wieder zu altem Glanz verhelfen müssen, sondern eine heruntergekommene Werkstatt. Etwas Besonderes ist zudem die Spielwelt, denn in dieser sind überall Ruinen einer untergegangenen Zivilisation verstreut, die es zu erkunden gilt. My Time at Portia glänzt darüber hinaus durch die Masse an Aktivitäten, die uns offenstehen. Zwar steht die Werkstatt an erster Stelle, aber wir können beispielsweise auch Tiere züchten, Felder bestellen, Möbel herstellen, kochen, uns durch Dungeons kämpfen und uns natürlich mit unseren Nachbarn anfreunden und am Dorfleben teilnehmen.

Bridge Constructor Portal

Angebot gültig bis: 31. Oktober

Bridge Constructor Portal ist wie auch die anderen Teile der Bridge-Constructor-Reihe ein Knobelspiel, bei dem es darum geht, stabile Brücken zu konstruieren, die anschließende das Gewicht schwerer Fahrzeuge aushalten müssen. Diesmal befinden wir uns dabei jedoch in den Testlaboren aus der Portal-Reihe und können deswegen mit einer Menge cooler, aber auch gefährlicher Erfindungen experimentieren, darunter Katapultplattformen, Beschleunigungsgel und natürlich auch die Portale, durch die Fahrzeuge an einer Stelle verschwinden und an einer anderen wieder auftauchen. Das bringt eine Menge neuer Möglichkeiten ins Spiel. Portal-Fans dürfen sich außerdem über ein Wiedersehen mit GLaDOS freuen.