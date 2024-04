Riesiger Spiele-Sale bei Amazon: Jetzt hunderte Angebote für PS5, Xbox & Nintendo Switch sichern!

Die Amazon Gaming Week bringt euch hunderte Angebote. Wir haben euch die Highlights herausgesucht.

Amazon hat heute die Gaming Week gestartet, die euch hunderte günstige Angebote für PS5, PS4, Xbox und Nintendo Switch beschert. Neben zahlreichen Spielen ist auch Hardware wie Controller, Headsets und sogar VR-Brillen unter den Angeboten. Hier kommt ihr direkt zur Übersicht über sämtliche Deals:

Der Sale läuft prinzipiell noch die ganze Woche. Ihr solltet aber damit rechnen, dass einige der begehrtesten Anebote schon frühzeitig ausverkauft sind, und deshalb besser möglichst bald einen Blick auf die Aktion werfen.

Amazon Gaming Week: 10 Highlights aus dem riesigen Spiele-Sale

Unter den Spielen im Sale findet ihr beispielsweise die neusten Ubisoft-Titel von Assassin’s Creed Mirage über Avatar: Frontiers of Pandora bis hin zu Prince of Persia: The Lost Crown. Switch-Besitzer*innen mit Lust auf ein Rollenspiel im Pokémon-Stil können wir zudem Monster Hunter Stories 2 nur wärmstens empfehlen.

Bei der Hardware ist das Highlight das erst im Februar 2024 erschienene Sony Pulse Elite PS5-Headset, das dem älteren Sony Pulse 3D in fast jeder Hinsicht überlegen und jetzt bereits 40€ günstiger zu haben ist. Hier eine kleine Auswahlliste mit einigen der spannendsten Angebote:

Spiele:

Hardware:

Die angegebenen Vergleichspreise beziehen sich stets auf die unverbindliche Preisempfehlung. Neben diesen neuen Deals gibt es noch einige weitere Gaming-Angebote, die Amazon schon vorab gestartet hat. Beispielsweise könnt ihr PS5-Hits wie Horizon Forbidden West und Marvel’s Spider-Man: Miles Morales günstiger bekommen.

