Spiele unter 15€: Jetzt 749 Angebote für PS4 + PS5 im PlayStation Store sichern

Zusätzlich zum PSN Sale namens Planet der Rabatte, in dem es große AAA-Titel günstiger gibt, hat der PlayStation Store diese Woche noch eine weitere Rabattaktion gestartet, in der ihr hunderte PS4- und PS5-Spiele für weniger als 15€ bekommt. Aus den insgesamt 749 Angeboten, die noch bis 1 Uhr morgens am 13. Oktober laufen, haben wir euch in diesem Artikel zehn Highlights herausgesucht. Wer selbst die lange Liste mit sämtlichen Deals durchstöbern möchte, findet diese hier:

Metro Exodus

Im First Person Shooter Metro Exodus verbringen wir nicht mehr so viel Zeit in finsteren Metro-Tunneln wie in den Vorgängern. Stattdessen reisen wir mit dem Zug quer durch das postapokalyptische Russland, um nach einem nicht allzu gefährlichen Platz zum Leben für unsere kleine Gruppe zu suchen. Dabei erforschen wir große, abwechslungsreiche Gebiete, die von dichten Wäldern über Sumpflandschaften bis hin zu kahlen Wüsten reichen. Mit den vielen Spuren früherer Bewohner, auf die wir dabei stoßen, setzt Metro Exodus dabei auf eine dichte Endzeit-Atmosphäre, wie man sie aus Fallout-Spielen kennt. Ab und zu gibt es aber auch noch den typischen Horror in dunklen Höhlen und Tunneln wie in den ersten beiden Metro-Spielen.

Detroit: Become Human

Detroit: Become Human ist ein Adventure im typischen Stil von Quantic Dream (Heavy Rain, Beyond: Two Souls), das uns ins Detroit der nahen Zukunft versetzt, in der menschenähnliche Androiden eine wichtige Rolle im Alltag übernehmen. Wir spielen drei dieser Androiden, die einen freien Willen entwickeln und deshalb mit ihrer Programmierung in Konflikt geraten. Dabei müssen wir eine Menge Entscheidungen treffen, die Einfluss auf die Handlung und den aufkeimenden Konflikt zwischen Menschen und Androiden haben. Die Story von Detroit: Become Human schlägt zwar oft mit dem moralischen Holzhammer zu, aber die detaillierte, authentisch wirkende Spielwelt und die tolle Inszenierung sorgen trotzdem für dichte Atmosphäre.

Bioshock: The Collection

Falls ihr die BioShock-Spiele tatsächlich bisher verpasst habt, habt ihr jetzt die Gelegenheit, das Versäumte günstig nachzuholen. Die First-Person-Shooter zeichnen sich vor allem durch die packende Atmosphäre und das hervorragende Design der Spielwelten aus. BioShock 1 und 2 führen euch in die Unterwasserstadt Rapture, die als Paradies geplant war, aber sich längst in einen furchterregenden Albtraum verwandelt hat. In BioShock Infinite reisen wir in eine Stadt über den Wolken, die noch intakt und wunderschön ist, als wir dort ankommen, doch auch hier bricht bald das Chaos aus. Zusätzlich zu den technisch aufpolierten Hauptspielen bekommt ihr auch alle Singleplayer-DLCs.

Assassin’s Creed: The Ezio Collection

Mit der Ezio Collection bekommt ihr drei klassische Assassin’s-Creed-Spiele, nämlich Assassin’s Creed 2, Brotherhood und Revelations, zusammen mit allen Erweiterungen in einem Paket. Mit dem Singleplayer, der euch in eine ganze Reihe verschiedener Städte wie Florenz, Venedig, Rom und Konstantinopel führt, dürftet ihr viele Dutzend Stunden beschäftigt sein. Die Multiplayer-Modi von Brotherhood und Revelations fehlen in der Collection allerdings. Dafür wurde die Technik der Spiele verbessert und an die Möglichkeiten der PS4 angepasst, sodass ihr nun immerhin 1080p-Auflösung bekommt. Spielerisch hat sich natürlich nichts geändert: Die Action-Adventures setzten stark auf Schleichen und Klettern, die RPG-Elemente jüngerer Teile gibt es noch nicht.

Ni no Kuni: Der Fluch der weißen Königin Remastered

Im Rollenspiel Ni no Kuni: Der Fluch der weißen Königin spielen wir den jungen Oliver, der seine Mutter retten will und dazu in eine fremde Fantasy-Welt reist, um sich dort mit einem bösen Zauberer und seinen Monstern anzulegen. Glücklicherweise entwickelt er mit der Zeit selbst magische Kräfte und kann sich auf die Hilfe seiner Gefährten verlassen, die sich ihm nach und nach anschließen. Die Kämpfe mischen klassische JRPG-Rundentaktik mit Echtzeit-Elementen: Wir können uns frei bewegen, doch sobald wir eine Aktion wählen, friert die Zeit ein. Daneben lösen wir auch Rätsel, wozu wir manchmal in Olivers Heimatwelt reisen müssen. Ni no Kuni punktet zudem mit seinem hübschen Anime-Look und einem orchestralen Soundtrack.

Yakuza 6: The Song of Life

Die Yakuza-Reihe wird gerne mal als japanisches GTA bezeichnet, tatsächlich gibt es aber große Unterschiede. So spielen Schusswaffen in Yakuza eine eher untergeordnete Rolle, stattdessen wird hier auf spannende Nahkämpfe mit spektakulären Spezialattacken gesetzt. Außerdem ist die in Tokio angesiedelte Spielwelt deutlich kompakter, dafür aber sehr detailliert gestaltet. An jeder Ecke findet man Anspielungen auf japanische Popkultur oder eines der vielen abgedrehten Minispielen, die für Abwechslung sorgen. Wie viele seiner Vorgänger bietet zudem auch Yakuza 6 wieder eine spannende und wendungsreiche Geschichte, die es trotz des eingestreuten schrägen Humors mit jedem Gangsterdrama aufnehmen kann.

Unravel Yarny Bundle

Mit dem Unravel Yarny Bundle bekommt ihr die beiden wunderschönen Puzzle-Platformer Unravel und Unravel Two zusammen für nur 5,99€. In beiden Spielen steuert ihr das niedliche Wollknäuelmännchen Yarny durch hübsche Landschaften und benutzt dabei dessen Fäden, um Rätsel zu lösen und Hindernisse zu überwinden. Im zweiten Teil ist Yarny allerdings nicht mehr allein, sondern wird von einem zweiten Wollknäuelfigürchen begleitet, was neue Mechaniken ermöglicht. So kann sich ein Wollknäuel am Faden des anderen über Abgründe schwingen. Unravel Two lässt sich zu zweit im Koop oder auch allein spielen, indem man zwischen den beiden Figürchen wechselt.

Okami HD

Okami HD ist die technisch verbesserte Neuauflage eines japanischen Klassikers, der mehr Aufmerksamkeit im Westen verdient hätte. In dem kreativen Action-Adventure spielen wir die in Gestalt einer weißen Wölfin zur Erde hinabgestiegenen Göttin, die Japan vor der Bedrohung durch Dämonen beschützen will. Dabei werden wir von einem Künstler in der Größe eines Flohs unterstützt, der durch seinen magischen Pinsel die Umwelt manipulieren kann. Darauf müssen wir nicht nur bei der Lösung der Rätsel, sondern auch in den zahlreichen Kämpfen zurückgreifen. Okami HD ist aber nicht nur durch sein ungewöhnliches Gameplay, sondern auch durch seinen einzigartigen Look im Stil japanischer Holzschnitte etwas Besonderes.

Titanfall 2 Ultimate Edition

Titanfall 2 ist zwar vor allem als Multiplayer-Spiel bekannt, verfügt aber auch über eine erstaunlich gelungene und abwechslungsreiche Solo-Kampagne, die allein den derzeitigen Preis mehr als wert ist. In dieser erleben wir so ziemlich alles, was man sich von einem Shooter erhoffen kann, von epischen Schlachten mit riesigen Mechs bis hin zu ruhigeren Passagen, in denen wir beispielsweise ein gruseliges Forschungslabor untersuchen. Dabei lässt sich Titanfall 2 immer wieder kreative neue Mechaniken einfallen, die bis hin zu Zeitreisen reichen. Wir spielen übrigens den Piloten einer Rebellengruppe, die gegen ein böses Industriekonglomerat antritt. Die Ultimate Edition bietet eine ganze Menge zusätzlicher Ingame-Inhalte und -Boni.

My Friend Pedro

My Friend Pedro ist ein temporeicher 2,5D-Shooter, in dem wir den Anweisungen einer sprechenden Banane folgen. Die abgedrehte Story ist jedoch eher nebensächlich. Im Fokus steht das Gameplay, das vor allem auf Coolness setzt: Mithilfe eines Zeitlupeneffekts und akrobatischer Sprünge schalten wir haufenweise Gegner aus und kreieren dabei coole Actionszenen, wie man sie beispielsweise aus gut choreographierten Filmen im Stile von Matrix kennt. Zu der stilvollen Inszenierung kommt noch eine große Portion makabrer Humor und eine Menge Blut dazu. Zur Abwechslung im Kugelhagel gibt’s hin und wieder mal eine Verfolgungsjagd oder das eine oder andere kleine Rätsel.