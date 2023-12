Spiele im Weihnachts-Sale: Diese Hits für PS5 & Nintendo Switch gibt’s jetzt günstig

Der Weihnachts-Sale bei Otto bietet neben vielen weiteren Angeboten auch einige günstige Spiele für PS5, Switch und Xbox.

Kaum ist der Black Friday vorbei, hat Otto auch schon seinen großen Weihnachts-Sale gestartet. Unter den mehr als 1.000 Sonderangeboten aus den verschiedensten Bereichen finden sich auch einige Spiele für Nintendo Switch, PS5 oder Xbox Series. Sogar große Exklusivtitel und aktuelle Hits wie beispielsweise Assassin’s Creed Mirage sind mit dabei. Hier findet ihr die Übersicht:

Den FIFA 23-Nachfolger EA Sports FC 24 beispielsweise bekommt ihr in der PS5-Version jetzt nicht nur zum Black Friday-Preis von 45€, euch wird sogar noch das Steelbook kostenlos dazu spendiert. Außerdem finden sich unter den Angeboten einige Switch-Spiele, die zwar nicht ganz so stark reduziert, aber trotzdem nicht oft zu so günstigen Preisen zu bekommen sind.

Hier haben wir euch ein paar Highlights aus der Aktion herausgesucht:

Otto macht bislang keine Angaben dazu, wie lange der Christmas Sale noch dauert. Gut möglich, dass er schlicht bis Weihnachten läuft. Preise und Verfügbarkeit einzelner Angebote können sich aber jederzeit ändern.

Spiele im Sale bei Amazon & MediaMarkt

Auch bei anderen Händlern gibt es gerade Spiele günstig im Angebot, zum Beispiel den Switch-Hit Animal Crossing: New Horizons.

Otto ist allerdings nicht der einzige Shop, bei dem ihr gerade günstige Spiele für Nintendo Switch, PS5 oder Xbox Series abstauben könnt. Bei MediaMarkt läuft beispielsweise noch bis 9 Uhr am Montagmorgen der große Cyber Week Sale. Außerdem findet ihr bei Amazon gerade einen Ubisoft-Sale, in dem es einige der bei Otto reduzierten Spiele ebenfalls günstiger gibt. Zu vergleichen kann sich also lohnen.

