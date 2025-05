"Länger als die Herrschaft von Uriel": Oblivion Remastered-Spieler paralysiert seinen Charakter für 2.097.762.304 Sekunden

Ergibt es Sinn, den eigenen Charakter in Oblivion zu paralysieren? Nein. Hat es wenigstens Spaß gemacht? Das hoffen wir.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered ist wie schon das Original von 2006 eines dieser Spiele, die einfach zum Experimentieren und Spaß haben einladen. Wenn man nicht aufpasst, kann das aber auch zu ungeahnten Konsequenzen führen. So wie bei diesem Fan, dessen Charakter jetzt für ein paar Jahrzehnte einfach nur in der Weltgeschichte rumstehen dürfte.

Oblivion-Fan zaubert auf seinen eigenen Charakter und der kann jetzt erstmal jahrelang nichts machen

Konkret hat Reddit-User Vaverka einen Screenshot aus seinem Oblivion Remastered-Spielstand geteilt, der zeigt, wie sein Charakter unter dem Einfluss eines Paralyse-Zaubers steht. Das ist für sich genommen nicht unbedingt bemerkenswert, aber bei der Effektdauer haben wir nicht schlecht gestaunt:



Der Zauber hält nämlich auf dem Bild noch für 2.097.762.304 Sekunden an – oder eben rund 66 Jahre. Das ist eine ziemlich lange Zeit, um einfach rumzustehen. Selbst Vavarka merkt an, dass das länger als die Herrschaft von Kaiser Uriel ist, der in mehreren vergangenen Elder Scrolls-Spielen über Tamriel geherrscht hat.

Zum Glück muss der Spieler oder die Spielerin nicht ganz so lange warten, ehe er oder sie mit dem Charakter weiterspielen kann. Immerhin handelt es sich bei der Zeitangabe um Ingame-Jahre, die um einiges schneller vergehen.

Laut den Angaben des Elder Scrolls-Fan-Wikis vergeht die Zeit im Spiel 30-mal schneller als im echten Leben. Aber selbst mit diesem Multiplikator müsste Vaverka noch mehr als zwei Jahre warten, ehe sein Charakter nicht mehr paralysiert ist.

Leider verrät der Fan nicht genau, wie dieser Effekt zustande gekommen ist. Womöglich handelt es sich hier schlicht um einen Bug – einige Fans stellen in den Kommentaren aber auch Theorien auf, wie so eine starke Magie zustande kommen könnte.

So könnte Anfälligkeit für Magie hier als Grundlage dienen, die zu Release sogar stapelbar war. Ein User merkt an, dass zumindest das mehrfache Wirken auf den eigenen Charakter wohl gepatcht wurde, es aber noch auf andere Ziele möglich sei.

Nutzt man dann Beschwörung, wendet darauf mehrmals Anfälligkeit für Magie an und wirkt dann Magie reflektieren, kann man danach einen potenzierten Paralyse-Zauber theoretisch auf sich selbst zurückwirken.

Spielt ihr auch gerne mit solchen absurden Kombos in Oblivion rum?