Spieler kauft bis zum Jahr 2050 PS Plus, um Preiserhöhung zu umgehen - gibt 1.546 Euro auf einen Schlag aus

Bei diesem Life-Hack gucken wohl die meisten so erstaunt wie Jin Sakai.

Wisst ihr noch, als ein PlayStation Plus-Abo 49,99 Euro im Jahr gekostet hat? Das waren noch Zeiten! Mittlerweile beträgt die Jahresgebühr 59,99 Euro, und das nur für die Essential-Mitgliedschaft. Interessiert ihr euch für die höheren Abo-Tiers Extra und Premium müsst ihr für das 12-Monats-Modell sogar 99,99 bzw. 119,99 Euro zahlen.

Der Spieler aus dem unteren Reddit-Post hat offenbar so eine große Angst vor weiteren Preiserhöhungen, dass mit auf einem bizarren Life-Hack für Aufsehen in der PlayStation-Community sorgt. Denn dieser hat sich die PS Plus-Jahresmitgliedschaft direkt bis 2050 gesichert.

Der PlayStation-Fan aus der Türkei hat also ganze 27 Jahre im Voraus bezahlt und damit eine Mitgliedschaft für PS Plus Deluxe bis 2050 abgeschlossen. Dabei handelt es sich übrigens um eine vierte Abo-Variante, die es in Deutschland nicht gibt bzw. nur für Länder vorgesehen ist, in denen Sony kein Cloud-Streaming anbietet.

Für 27 Jahre PS Plus Deluxe hat der Life-Hacker umgerechnet ganze 1.546,03 Euro ausgegeben (macht ₺46000 Türkische Lira).

Der simple Gedanke dahinter: Falls Sony in den nächsten Jahren die PS Plus-Preise erhöht, wovon auszugehen ist, spart der Spieler Geld, weil ihn das Unternehmen womöglich im Nachgang nicht zusätzlich zur Kasse bitten kann. So zumindest die Hoffnung.

"Ob PS Plus bis dahin überhaupt noch existiert?", witzeln einige User*innen in den Kommentaren unter dem Reddit-Post. Vielleicht nicht, vielleicht in ganz anderer Form. Dieser Gedanke ist zumindest naheliegend, wenn wir bedenken, wie schnell sich der Markt und Interessen wandeln können. Und 27 Jahre sind eine verdammt lange Zeit.

Sicherlich wäre es einfach schlauer, jedes Jahr nach Deals für das 12-monatige PS Plus-Abo zu schauen, denn diese werden in der Regel immer zum Black Friday im November angeboten.

